Храм Новотитаровской дарит обувь нуждающимся детям в преддверии Рождества

Храм святого апостола Андрея Первозванного станицы Новотитаровской в преддверии новогодних и рождественских праздников проводит благотворительную акцию.

Каждой нуждающейся или малоимущей семье подарят обувь для детей. Новые туфли, сандалии, сапожки на мальчиков и девочек разных размеров есть в наличии.

С воскресенья, 20 декабря, после 11.00 желающие могут прийти в храм и подобрать необходимую обувь для своих деток. Обязательное условие - прийти с ребенком.

Количество обуви ограничено. Имеется 300 пар размером от самого маленького до 40-го.

Благотворительность будет длиться, пока не заберут последнюю пару обуви.

Храм находится по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Советская, 60.



