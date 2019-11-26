Хватит сверлить! Как бороться с шумными соседями?

Хватит сверлить! Как бороться с шумными соседями?

Хватит сверлить! Как бороться с шумными соседями?

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6 часов назад Газета РВСДинской районДинской район полицияМногоквартирный домНовости Динского районаПолицияРемонтСоседиСоседи шумят по ночамЧто делать с шумными соседямиШум в многоквартирном домеШумные соседи

Жители многоквартирных домов наверняка хоть раз да сталкивались с шумными соседями, которые мешают отдохнуть после тяжелого рабочего дня, сверля своим перфоратором. Иногда, конечно, они могут начать это делать и с утра пораньше в выходной.

Или же молодежь, показывая, кто круче, включает музыку как можно громче, даже стекла начинают дребезжать. Так хоть бы песни хорошие были...

Что делать с такими людьми и когда шум является правонарушением, объяснил журналисту «РВС» врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району капитан полиции Федор Тимченко.

«Начнем с того, что подразумевает под собой шум. Это звук, громкость которого превышает 30 децибел.

Не является шумом плач ребенка (он не относится к административным правонарушениям).

Чаще всего в полицию поступают жалобы на «шумных соседей», которые делают ремонт с использованием громкой техники, также недовольны люди громкой музыкой из чужой квартиры или машины, которая стоит во дворе многоэтажного дома», – рассказывает Федор Тимченко.

Когда в полицию поступает жалоба такого рода, по указанному адресу отправляют наряд полиции либо участкового.

Если правонарушение подтверждается, оно квалифицируется как «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» (ст. 3.3 закона Краснодарского края № 608 «Об административных правонарушениях»).

Наказанием служит наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лицтрех тысяч рублей, на юридических лицдесяти тысяч рублей.

Если же это не помогло и снова шумят, то за повторное нарушение штраф становится больше: для граждан2 тысячи рублей, для должностных лиц5 тысяч, для юридических50 тысяч.

Что нельзя делать в период с 23.00 до 7 утра

  • громко включать любые устройства, которые воспроизводят звук (в том числе и в транспортных средствах, киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, на дискотеках, балконах или подоконниках при открытых окнах);

  • громко петь и играть на музыкальных инструментах;

  • неоднократно подавать звуковые сигналы.

Как быть, если в «период тишины» другие люди шумят?

Если во дворе многоэтажного дома стоит машина, из которой громко играет музыка в ночное время, вы можете снять происходящее на мобильный телефон. Главное, чтобы был виден номер автомобиля.

Затем позвоните в полицию. Прибывшим правоохранителям передайте видеозапись. Даже если виновные скрылись, данная фиксация поможет точно привлечь их к ответственности.


Чаще всего в полицию граждане жалуются на громкую музыку в авто. К сожалению, среди молодежи сейчас модно выделиться таким способом, но вот перед кем – вопрос остается открытым.
Федор Тимченко

Другая довольно распространенная жалоба – шум в соседних квартирах. Если мирным путем договориться не удалось, тогда необходимо выйти в подъезд, найти еще людей, которым мешает громкий звук (зачастую это не составит труда, ведь слышимость в современных многоэтажных домах довольно высокая), затем снять на видео (или записать на диктофон) происходящее. После этого – вызвать полицию.

Не меньше неудобств соседям доставляют и шумные ремонтные работы.

Зачастую те, кто делает ремонт, ссылаются на то, что они могут приступить к нему только в вечернее время – после работы. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, – мирно поговорить, постараться прийти к компромиссу и выбрать то время, когда это доставит минимум проблем.

Если у соседей маленькие дети, то стоит договориться о перерыве в то время, когда они спят.

Когда никакие переговоры не помогают, тогда нужно зафиксировать все на видео и обратиться в полицию.

«Стоит отметить, что разговоры, смех в подъезде не являются правонарушением. А вот если там распивают спиртные напитки, курят в любое время, это наказывается законом в виде штрафа от 500 рублей», – комментирует врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району.

А вот если вы слышите скандал у соседей – крики, удары чего-то (неважно, это происходит в квартире или в частном доме), в любое время суток вызывайте полицию, ведь результатом бытовой ссоры могут стать очень серьезные последствия.

В Динском районе за 2019 год полицией зафиксировано 92 жалобы на шум от жителей.
врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району капитан полиции Федор Тимченко

При каких обстоятельствах не наказывают за шум в любое время суток?

Если в квартире или в доме произошла авария на коммунальных сетях (порыв водопровода, канализации, отопления, газовой трубы) либо ЧП, то коммунальные, аварийно-спасательные службы, сами люди имеют право проводить ремонтные работы по ликвидации последствий круглосуточно с использованием необходимой техники.

Также оперативно-следственные действия в случае совершения преступления могут проводиться специалистами в любое время.

Если рядом с домом ведется строительство, администрация принимает решение о разрешенных часах для работ.

Номера телефонов полиции в Динском районе:

  • 8 (86162) 6-15-94, 8 (999) 437-98-29 (дежурная часть, круглосуточно);

  • 02/102 (полиция).

Комментарии

Эд
Эд 19 минут назад

А они действительно достали сверлить.И им насрать на людей и на время тишины Которое длится 3 часа.Детей запугали своими сранными перфораторами.

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