Хватит сверлить! Как бороться с шумными соседями?

Жители многоквартирных домов наверняка хоть раз да сталкивались с шумными соседями, которые мешают отдохнуть после тяжелого рабочего дня, сверля своим перфоратором. Иногда, конечно, они могут начать это делать и с утра пораньше в выходной.

Или же молодежь, показывая, кто круче, включает музыку как можно громче, даже стекла начинают дребезжать. Так хоть бы песни хорошие были...

Что делать с такими людьми и когда шум является правонарушением, объяснил журналисту «РВС» врио начальника полиции ОМВД России по Динскому району капитан полиции Федор Тимченко.

«Начнем с того, что подразумевает под собой шум. Это звук, громкость которого превышает 30 децибел.

Не является шумом плач ребенка (он не относится к административным правонарушениям).

Чаще всего в полицию поступают жалобы на «шумных соседей», которые делают ремонт с использованием громкой техники, также недовольны люди громкой музыкой из чужой квартиры или машины, которая стоит во дворе многоэтажного дома», – рассказывает Федор Тимченко.

Когда в полицию поступает жалоба такого рода, по указанному адресу отправляют наряд полиции либо участкового.

Если правонарушение подтверждается, оно квалифицируется как «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» (ст. 3.3 закона Краснодарского края № 608 «Об административных правонарушениях»).

Наказанием служит наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц – трех тысяч рублей, на юридических лиц – десяти тысяч рублей.

Если же это не помогло и снова шумят, то за повторное нарушение штраф становится больше: для граждан – 2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5 тысяч, для юридических – 50 тысяч.

Что нельзя делать в период с 23.00 до 7 утра

громко включать любые устройства, которые воспроизводят звук (в том числе и в транспортных средствах, киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, на дискотеках, балконах или подоконниках при открытых окнах);

громко петь и играть на музыкальных инструментах;

неоднократно подавать звуковые сигналы.

Как быть, если в «период тишины» другие люди шумят?

Если во дворе многоэтажного дома стоит машина, из которой громко играет музыка в ночное время, вы можете снять происходящее на мобильный телефон. Главное, чтобы был виден номер автомобиля.

Затем позвоните в полицию. Прибывшим правоохранителям передайте видеозапись. Даже если виновные скрылись, данная фиксация поможет точно привлечь их к ответственности.



