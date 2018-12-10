Взрывчатка или тапочки? Кинологи проверили пакет в Динской
В «РВС» обращаются по разным поводам. Сегодня, 10 декабря, в редакцию зашла женщина и сообщила, что на лавочке в сквере на пересечении улиц Красной и Калинина рядом с нашим зданием лежит подозрительный пакет.
«Может, кто забыл свои вещи, но ведь может и совершенно другое — взрывчатка. Времена сейчас тяжелые, нужно быть бдительным!», - сказала женщина.
Что делать в такой ситуации? Первое, что приходит на ум — сообщить в полицию. Этому нас учат со школы: увидев подозрительную вещь — сумку или пакет, - нужно позвонить в дежурную часть.
В 13.50 мы позвонили в дежурную часть ОМВД по Динскому раону и сообщили, что в сквере в центре Динской на лавочке лежит подозрительный пакет.
В 13.54 нам перезвонили и уточнили обстоятельства.
В кратчайшие сроки к скверу подъехал наряд полиции. Из автомобиля вышли два сотрудника полиции и кинолог с немецкой овчаркой. В это время в сквере не было прохожих, и кинолог приступил к работе. Тех, кто проходил мимо, просили держаться подальше. Собака — Джая — обнюхала пакет и подала сигнал, что взрывчатого вещества в нем нет.
В это время журналист «РВС», обращавшийся в полицию, давал показания сотрудникам.
После того как стало ясно, что в пакете нет ничего опасного, его бегло проверили на содержимое. Там оказались женские вещи — тапочки, влажные салфетки, а также стопка бумаги формата А4.
Сотрудники забрали пакет в полицию. Если хозяйка узнает свои вещи, пусть обращается в дежурную часть.
Как рассказали нам полицейские, такие вызовы не редкость. В полицию сообщают о подозрительных вещах, забытых в парке, скверах, возле магазинов, на остановках. К счастью, всегда оказывалось, что ничего опасного в пакетах и сумках, забытых на улицах Динкой, не оказывается.
Комментарии
Как тонко, целенаправленно, системно и массово нагнетается страх среди населения (цитата: ".. Как рассказали нам полицейские, такие вызовы НЕ РЕДКОСТЬ. В полицию сообщают о подозрительных вещах, забытых в парке, скверах, возле магазинов, на остановках. К счастью, ВСЕГДА - \ - оказывалось, что ничего опасного в пакетах и сумках, забытых на улицах Динкой, не оказывается \понятно, что не оказывается -сами менты этим и занимаются!\ ) - "взрывпакеты", "маньяки", "бандитизм"!... Явно видна рука профессионалов! Это называется - психология массового подсознательного! Парашники, читайте спец.литературу, а не ОК, ВК, ФЕЙСБУК и прочую парашу!