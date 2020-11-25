Кира очень ждет в гости Деда Мороза и Снегурочку с подарками

Восьмилетняя Кира Андреева живет в Нововеличковской. У нее ДЦП, задержка речевого развития. Это седьмая участница новогодней акции «РВС».

Беременность у мамы Арины протекала хорошо, но на последнем сроке она стала замечать, что, когда дочь шевелилась, ей было до слез больно. Врачи поставили маловодие. Роды прошли хорошо, но на второй день девочку забрали в реанимацию.

«Она была сине-фиолетово-красная. Выявили гемолитическую болезнь новорожденного, резус-конфликт. Шансов было мало, что выживет. Потом говорили, что так и останется лежать, не будет говорить, самостоятельно есть, кормить придется через зонд. Она перенесла два переливания плазмы и одно переливание крови. В реанимации долго пролежали. В июле родила, выписали из больницы только в январе», – вспоминает мама.

Она рассказала, что развивалась дочь тяжело: немного ползать начала в год, сидеть – в полтора, ходить – почти в трехлетнем возрасте.

Сейчас Кира очень способная девочка. Она учится в первом классе, в музыкальной школе, играет на пианино. Разговаривает плохо, в двух словах: «дай”, «пойдем”, предложения не произносит. Но умственно развивается отлично. В школе, хоть и не говорит, но все впитывает как губка.

Еще два года назад, как отмечает Арина, у нее была рассеянная ходьба, сейчас девочка живет активно: бегает, катается на велосипеде, роликах.

Семья называет ее Хрусталиком.

«Это мой ангелочек, мое солнышко в окошке, моя хозяюшка, помощница. Кира искренняя. Светлая она, радостная. Всегда улыбается. Со всеми контакт находит, постоянно в центре внимания среди деток. Добрая, всегда накормит всех животных», – отмечает мама Арина.

Врачи, по ее словам, говорят, что полноценно разговаривать она не будет, но сейчас она растет смышленной.

Девочка разносторонняя: любит собирать пазлы, рисовать, играть на улице в мяч, проводить время на качелях, кататься на самокате, играть в куклы с соседкой, рисовать картины по номерам.

Кира долго не могла определиться, что именно она хочет от Деда Мороза и Снегурочки, ей главное, чтобы они пришли. Для нее важно их внимание. Но в разговоре с журналистом семья рассказала, что совсем скоро она вырастет из своего велосипеда, но в подарок будет счастлива получить даже куклу. Главное, от любимых героев – Деда Мороза и Снегурочки.

Если вы хотите сделать подарок девочке, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

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