Кирилл будет счастлив получить подарок от Деда Мороза и Снегурочки

Кирилл Белов – шестой участник традиционной новогодней акции «РВС». Ему 9 лет, живет в Динской. У него задержка речевого развития, он не разговаривает.

Находится на домашнем обучении во 2 классе, занимается с логопедом как в рамках школьной программы, так и дополнительно.

Беременность у мамы Александры протекала хорошо, роды были с задержкой.

Когда Кирюша был маленький, он заболел, поднялась высокая температура, после нее появились судороги, потом повторялись несколько раз. Задержка речи, как отмечают врачи со слов мамы, скорей всего, появилась из-за этого. Что будет в дальнейшем, не знает никто.

У Кирилла есть младший братик Паша, с ним они неразлучны.

Кирюша очень улыбчивый мальчик, спокойный. Как отмечает Александра, он жизнерадостный, любит проводить время с детками. Ему нравится играть с конструктором, он постоянно что-то изобретает, смотреть мультфильмы, особенно «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Незнайку на Луне», «38 попугаев». Обожает ракеты и паровозы. Любовь с последними связана с тем, что Кирилл также жил в Сочи, дом у него расположен недалеко от железной дороги, там он постоянно наблюдал за поездами. У него их уже целая коллекция: из конструктора, игрушечные, картонные, деревянные.

Мальчик уже изучил буквы, любит писать их на доске, в блокнотах. Когда что-то новое узнает, этим гордится.

Мама Александра отметила, что Кирюша радуется любой мелочи, поэтому конкретный подарок не назвала. Но после общения с ним стало понятно, что мечта мальчика – получить от Деда Мороза и Снегурочки конструктор, паровоз или ракету.

Если вы хотите сделать подарок Кириллу, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.