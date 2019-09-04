Книга кубанского писателя соревнуется за национальную премию

В редакцию «РВС» обратился писатель Александр Троян с просьбой поддержать его как участника национальной премии «На благо мира» в номинации «Художественная литература».

Он представляет роман «Дом на песке». Впервые эта книга презентована 14 марта 2019 года в Пушкинской библиотеке Краснодара.

Она повествует о распаде СССР и 90-х годах конца ХХ века.

От министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной произведение получило необходимую рецензию, после чего было издано в 700 экземплярах, 500 из которых отправили во все библиотеки Кубани, в том числе и в динскую.

Все желающие могут проголосовать за книгу Александра Трояна на официальном сайте премии «На благо мира».



