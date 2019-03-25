Когда будут чистить реки Динского района?

Проблема загрязнения рек очень беспокоит жителей Динского района. Так, например, на фото — русло реки Понуры в станице Новотитаровской. Когда-то здесь даже плавали. Сейчас дно полностью заросло камышом. Зарастание камышом, лотосом, нечищенное русло и берега — динчане пишут в «РВС», что реки нужно спасать.

На один из таких комментариев под публикацией в инстаграме «РВС» о том, что главой района выбран Евгений Пергун, получен ответ из официального аккаунта администрации Динского района:

Проблема чистки рек была поднята 2 февраля 2019 года на краевом совещании под председательством вице-губернатора Кубани А. Н. Коробки, так как приобрела краевой масштаб. По итогам совещания Министерству природных ресурсов Краснодарского края было поручено в течение 2 месяцев разработать госпрограмму с перечнем мероприятий по чистке русел рек Кубани, в том числе и Динского района, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Чистка 1 километра реки на сегодняшний день обходится приблизительно в 7 миллионов рублей. Ни один муниципалитет самостоятельно не потянет эту работу. Поэтому проблема будет решаться на более высоком уровне.