Когда и где отключат газ в Динском районе?
Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах:
Ст. Динская
25-26 февраля 2020 года
Пер. Красный, 110
25 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
25-27 февраля 2020 года
Ул. Красная, 90; ул. Красная, 111; ул. Ленина, 21
25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Ст. Васюринская
25-27 февраля 2020 года
Ул. Комсомольская, 52
25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Пос. Южный
25-27 февраля 2020 года
Ул. Екатерининская, 6/1; ул. Екатерининская 6/2; ул. Екатерининская 6/3
25-26 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
27 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Пос. Зарождение
25-26 февраля 2020 года
25 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Комментарии