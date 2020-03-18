Когда и где установят бункеры-накопители для мусора в Динской

График установки бункеров-накопителей для сбора мусора на март-апрель 2020 года в станице Динской.

С 17 по 19 марта; с 6 по 9 апреля

Пересечение ул. Октябрьской с ул. Широкой, с ул. Шевченко, с ул. Новой.





С 20 по 22 марта; с 10 по 12 апреля

Пересечение ул. Заводской с пер. Кошевого.

Пересечение ул. Центральной с ул. Автомобилистов.

Пересечение ул. Лермонтова с ул. Российской.

Пересечение ул. Тенистой с ул. Российской.





С 23 по 26 марта; с 13 по 16 апреля

Пересечение ул. Жлобы с ул. Украинской.

Пересечение ул. Тельмана с ул. Северной.

Пересечение ул. Суворова с ул. Кутузова.





С 27 по 29 марта; с 17 по 19 апреля

Пересечение ул. Комарова с ул. Есенина.

Пересечение ул. Мичурина с ул. Туркина.

ул. Тельмана, 143 (за ДК).





С 30 марта по 1 апреля; с 20 по 23 апреля

Пересечение ул. 70 лет Октября с ул. Славянской.

Пересечение ул. Карла Маркса с ул. Энгельса.

Пересечение ул. Ужгородской с ул. Малой





С 2 по 5 апреля; с 24 по 26 апреля

Пересечение ул. Краснодарской с ул. Кирпичной.

Пересечение ул. Пластуновской с ул. Линейной.

Пересечение ул. Береговой с ул. Станичной.





Администрация Динского сельского поселения просит выбрасывать мусор исключительно в емкости, для этого предназначенные. Создание стихийных свалок является административным правонарушением и карается по закону.