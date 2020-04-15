Когда и как можно привести в порядок могилы близких?

Близится Пасха, а за ней и Родительский день, когда принято поминать близких, которые покинули этот мир.

Сейчас самое время привести в порядок их могилы, подготовить к Радонице. Но так случилось, что в этом году в связи со всемирной пандемией объявлен карантин - запрещено покидать дом без крайней необходимости.

Введены послабления - “безпропускное окно”: с 10.00 до 16.00 люди могут выехать по своим делам на автомобиле.

Но как быть тем, кому необходимо убрать могилы своих родных? Можно ли законно поехать на кладбище для этих целей?

“РВС” узнала правила посещения погоста в поселениях Динского района.

Во всех сельских поселениях уборка на кладбище разрешена во время действия “беспропускного окна”. При этом граждане должны соблюдать меры предосторожности: быть в масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Что касается самого поминального дня, то пока официальных распоряжений краевых властей нет.

Сейчас с гражданами проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдать социальную дистанцию, без крайней надобности не покидать жилье.

Официально кладбища пока не закрыты.