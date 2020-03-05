Когда на улицах Новотитаровской появится новое освещение
Жителей Новотитаровской волнует вопрос “когда будет установлено освещение на пешеходных переходах на пересечении улиц Крайней и Восточной, Крайней и Продольной, Ленина и Краснодарской?”. Люди обратились с ним в “РВС. Они рассказали, что данные участки являются опасными в темное время суток как для пешеходов, так и для водителей.
Журналист “РВС” связалась с администрацией Новотитаровского сельского поселения, чтобы узнать, планируется ли установка освещения в этих местах? А также запланировано ли в 2020 году создать, или улучшить качество уличного освещения на улицах Новотитаровской?
В администрации сообщили, что уличное освещение по улице Крайней на пересечении с улицей Продольной и улицей Восточной будет сделано во втором квартале 2020 года. В на пересечении улиц Краснодарской и Ленина оно уже восстановлено силами МУП “Коммунальник”.
Глава администрации Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман пояснил: “Ежегодно на территории поселения выполняется монтаж уличного освещения, замена на светодиодные фонари, а также при технической возможности освещаются новые участки улиц”.
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