Когда начнут выдавать пенсии за май?
Пенсии за апрель начали выплачивать раньше, с 30 марта. В связи с этим в редакцию поступает вопрос: «Когда начнут выдавать за май?».
Журналист «РВС» обратилась в управление ПФР в Динской районе.
Там рассказали, что из-за предстоящих выходных и праздников в мае Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
2 мая – за 3-4 мая.
4 мая – за 5-6 мая.
6 мая – за 7 мая.
7 мая – за 8-9 мая.
8 мая – за 10 мая.
11 мая – за 11 мая.
Далее пенсии и другие выплаты граждане будут получать в соответствии с графиком доставки.
Справка
В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.
Комментарии