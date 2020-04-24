Когда начнут выдавать пенсии за май?

Пенсии за апрель начали выплачивать раньше, с 30 марта. В связи с этим в редакцию поступает вопрос: «Когда начнут выдавать за май?».

Журналист «РВС» обратилась в управление ПФР в Динской районе.

Там рассказали, что из-за предстоящих выходных и праздников в мае Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

2 мая – за 3-4 мая.

4 мая – за 5-6 мая.

6 мая – за 7 мая.

7 мая – за 8-9 мая.

8 мая – за 10 мая.

11 мая – за 11 мая.

Далее пенсии и другие выплаты граждане будут получать в соответствии с графиком доставки.

Справка

В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.