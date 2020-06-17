Когда начнут выплачивать пособие на детей с 3 до 7 лет?

"РВС" часто задают вопрос, когда начнутся выплаты пособия с 3 до 7 лет.

В управлении социальной защиты сообщили, что тем, кто подал заявку в первые дни приема (он начался 20 мая), пришли ответы в личный кабинет, одобрено или отклонено заявление.

Некоторым уже начали переводить деньги.⠀

Как пояснили в соцзащите, важно учитывать, что после поступления заявления в госорган (дата отражается в личном кабинете на Госулугах) службе даются 20 РАБОЧИХ дней на запрос сведений о конкретной семье по инстанциям. По одному заявителю ведомство по месту жительства запрашивает 23 вида сведений.

Если вы подали заявление, например, 25 мая, а 26-го в личном кабинете прочли, что оно принято управлением социальной защиты населения, то считать нужно с этой даты только рабочие дни. То есть 23 июня вы получите ответ в личный кабинет. В случае одобрения деньги будут переведены в ближайшие несколько дней.

Напомним, право на пособие на детей с 3 до 7 имеют семьи, доход которых за декабрь 2018 – ноябрь 2019 в расчете на одного члена семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума.

Оформить пособие можно на каждого ребенка. Выплата положена исключительно гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.

Все средства будут начислены с 1 января 2020 года каждой нуждающейся семье, где есть дети 3-7 лет включительно, независимо от даты подачи заявления.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края на своем официальном сайте пишет, что при обработке уже поданных заявлений были выявлены частые ошибки. Проверьте, не ошиблись ли вы.

❌Заявители часто указывают не всех членов семьи.

❌Отправляют более одного заявления в обработку от одного и того же заявителя (в среднем 3-7).

❌Предоставляют недостоверные данные (скрытие доходов).

❌Банковские реквизиты не принадлежат заявителю.

Проверить статус своего заявления, посмотреть в какие инстанции направлены запросы: soc23.ru.