Когда пройдет вечер встречи выпускников в школах Динского района?

Традиционно в первую субботу февраля проходит вечер встречи выпускников.

В 2019 году юбилейными являются:

2018 год выпуска - 1 год

2014 год выпуска - 5 лет

2009 год выпуска - 10 лет

2004 год выпуска - 15 лет

1999 год выпуска - 20 лет

1994 год выпуска - 25 лет

1989 год выпуска - 30 лет

1984 год выпуска - 35 лет

1979 год выпуска - 40 лет

1974 год выпуска - 45 лет

1969 год выпуска - 50 лет

«РВС» выяснила у школ района, в какие дни и во сколько начнется торжество, так как не все образовательные учреждения проведут его 2 февраля.

Станица Динская

Школа № 1

2 февраля в 16.00.

Школа № 2

2 февраля в 15.00.

Школа № 3

2 февраля в 15.00.

Школа № 4

2 февраля в 15.00.

Станица Пластуновская

Школа № 5

Вечер встречи выпускников состоится вместе с последним звонком в мае.

Школа № 6

2 февраля в 17.00.

Школа № 7

2 февраля в 17.00.

Хутор Карла Маркса

Школа № 9

1 февраля в 17.00.

Станица Васюринская

Школа № 10

2 февраля в 16.30.

Школа № 13

2 февраля в 18.00.

Поселок Агроном

Школа № 20

2 февраля в 17.00.

Село Красносельское

Школа № 21

2 февраля в 15.00.

Станица Новотитаровская

Школа № 29

2 февраля в 17.00.

Школа № 34

2 февраля в 16.00.

Школа № 35

2 февраля в 16.00.

Станица Старомышастовская

Школа № 31

2 февраля в 16.00.

Школа № 37

2 февраля в 16.00.

Поселок Зарождение

Школа № 25

2 февраля в 17.00

Поселок Украинский

Школа № 26

2 февраля в 16.00.

Село Первореченское

Школа № 28

2 февраля в 15.00.

Станица Воронцовская

Школа № 39

2 февраля, ориентировочно в 17.00.

Поселок Найдорф

Школа № 53

2 февраля в 18.00.

Станица Нововеличковская

Школа № 30

Информация уточняется.

Школа № 38

2 февраля в 17.00.