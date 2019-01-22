Когда пройдет вечер встречи выпускников в школах Динского района?
Традиционно в первую субботу февраля проходит вечер встречи выпускников.
В 2019 году юбилейными являются:
2018 год выпуска - 1 год
2014 год выпуска - 5 лет
2009 год выпуска - 10 лет
2004 год выпуска - 15 лет
1999 год выпуска - 20 лет
1994 год выпуска - 25 лет
1989 год выпуска - 30 лет
1984 год выпуска - 35 лет
1979 год выпуска - 40 лет
1974 год выпуска - 45 лет
1969 год выпуска - 50 лет
«РВС» выяснила у школ района, в какие дни и во сколько начнется торжество, так как не все образовательные учреждения проведут его 2 февраля.
Станица Динская
Школа № 1
2 февраля в 16.00.
Школа № 2
2 февраля в 15.00.
Школа № 3
2 февраля в 15.00.
Школа № 4
2 февраля в 15.00.
Станица Пластуновская
Школа № 5
Вечер встречи выпускников состоится вместе с последним звонком в мае.
Школа № 6
2 февраля в 17.00.
Школа № 7
2 февраля в 17.00.
Хутор Карла Маркса
Школа № 9
1 февраля в 17.00.
Станица Васюринская
Школа № 10
2 февраля в 16.30.
Школа № 13
2 февраля в 18.00.
Поселок Агроном
Школа № 20
2 февраля в 17.00.
Село Красносельское
Школа № 21
2 февраля в 15.00.
Станица Новотитаровская
Школа № 29
2 февраля в 17.00.
Школа № 34
2 февраля в 16.00.
Школа № 35
2 февраля в 16.00.
Станица Старомышастовская
Школа № 31
2 февраля в 16.00.
Школа № 37
2 февраля в 16.00.
Поселок Зарождение
Школа № 25
2 февраля в 17.00
Поселок Украинский
Школа № 26
2 февраля в 16.00.
Село Первореченское
Школа № 28
2 февраля в 15.00.
Станица Воронцовская
Школа № 39
2 февраля, ориентировочно в 17.00.
Поселок Найдорф
Школа № 53
2 февраля в 18.00.
Станица Нововеличковская
Школа № 30
Информация уточняется.
Школа № 38
2 февраля в 17.00.
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