Когда в Динской откроется центр амбулаторной онкологической помощи?

С 1 июля 2019 года в Динском районе откроется центр амбулаторной онкологической помощи. Все необходимое оборудование, документы на открытие, лицензия уже получены.

Помимо динчан, проходить лечение в нем будут пациенты из Тимашевского, Красноармейского, Калининского, Приморско-Ахтарского и Усть-Лабинского районов.

Как рассказала журналисту «РВС» заместитель главного врача Ирина Сергачева, он будет входить в состав Динской районной поликлиники, но расположится на базе третьего этажа хирургического корпуса. Здесь есть отделение реанимации, лаборатория, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, эндоскопия — все необходимое оборудование, которое может понадобиться для оказания экстренной медицинской помощи, или для дообследования пациентов.

«Данный центр создается в исполнение Указа президента «О снижении смертности населения Российской Федерации от онкологических заболеваний».

Первая цель — это снижение смертности. Вторая — приближение оказания онкологической помощи пациентам по месту жительства.

Также это исполнение Приказа Минздрава Российской Федерации от 5 февраля 2019 года 48 Н «О внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология»».

Такие центры организовываются на базе районных поликлиник. Одна из составных структурных частей — это стационар дневного пребывания, на базе которых пациенты будут проводить одну из основ лечения онкологических заболеваний — химиотерапию», - пояснила Ирина Сергачева.

Как определил Минздрав Краснодарского края, Динской центр будет заниматься именно заболеваниями молочной железы.

Контингент пациентов, которые будут получать лечение в данном медучреждении, его схему и направление определяет только краевой онкодиспансер.

В дальнейшем руководитель этого центра осуществляет наблюдение за пациентами, решает о необходимости в дообследовании и назначении дополнительных препаратов. Но основная курация будет осуществляться специалистами краевого онкодиспансера.

«Условия, которые мы предоставим, отвечают всем лицензионным требованиям. Выделены хорошие просторные палаты, процедурный кабинет, - он полностью оборудован в соответствии с требованиями для проведения химиотерапии.

Наш специалист, который будет заниматься лечением, прошел подготовку на базе краевого онкодиспансера. Он является кандидатом медицинских наук.

В целом, выделено финансирование в размере 10 миллионов на работу центра онкологической медицинской помощи.

Задействованы в его работе будут: врач-онколог, медицинская сестра палатная и медицинская сестра процедурная.

Развернуты 5 коек, которые будут работать в две смены.

Работать центр будет с 8.00 до 15.00.

До конца текущего года лечение получат до 50 пациентов», - рассказала о рабочих планах медучреждения заместитель главного врача.

По Краснодарскому краю планируется открытие 16 онкоцентров в рамках данного приказа.