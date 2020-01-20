Когда в школах проведут собрания родителей будущих первоклашек?







В школах Динского района уже готовятся к приему первоклассников. По закону, он стартует 1 февраля. В некоторых образовательных учреждениях уже проводят собрания родителей, чьи дети в сентябре этого года пойдут в первый класс. На них рассказывают об учебных организациях, адаптационных занятиях, знакомят с правилами и условиями приема.

«РВС» выяснила, когда и в какой школе ждут мам и пап первоклашек. В большинстве из них — после того, как сформируются списки, дата и время уточняются. Но есть и такие, кто организовывает сбор родителей до приема.





Станица Динская

Школа № 1 – 26 января в 17.00.

Школа № 2 – 25 января в 10.00.

Школа № 3 – 24 января в 17.00.

Школа № 4 – 1 февраля в 10.00.





Станица Пластуновская

Школа № 5 – 31 января в 18.00.

Школа № 6 – дата уточняется (ориентировочно 29 или 30 января, скорей всего в 17.00).

Школа № 7 – 19 февраля, день открытых дверей.





Хутор Карла Маркса

Школа № 9 – после набора первоклассников.





Станица Васюринская

Школа № 10 – после набора первоклассников.

Школа № 13 – после приема первоклассников.

Школа № 14 – после приема первоклассников.





Поселок Агроном

Школа № 20 – после набора первоклассников.





Село Красносельское

Школа № 21 – проведено, следующее после набора первоклассников.





Станица Новотитаровская

Школа № 29 – после приема первоклассников.

Школа № 34 – школа № 34 – после приема первоклассников.

Школа № 35 – школа № 35 – после приема первоклассников.





Станица Старомышастовская

Школа № 31 – 24 января в 17.00.

Школа № 37 – 23 январяв 17.00.





Поселок Зарождение

Школа № 25 – после приема первоклассников.





Поселок Украинский

Школа № 26 – 12 февраля в 17.00.





Село Первореченское

Школа № 28 – после приема первоклассников.





Станица Воронцовская

Школа № 39 – проведено, следующее после набора первоклассников.





Поселок Найдорф

Школа № 53 – после приема первоклассников.





Станица Нововеличковская

Школа № 30 – после приема первоклассников.

Школа № 38 – проведено, следующее после приема первоклассников.