Когда в школах проведут собрания родителей будущих первоклашек?
В школах Динского района уже готовятся к приему первоклассников. По закону, он стартует 1 февраля. В некоторых образовательных учреждениях уже проводят собрания родителей, чьи дети в сентябре этого года пойдут в первый класс. На них рассказывают об учебных организациях, адаптационных занятиях, знакомят с правилами и условиями приема.
«РВС» выяснила, когда и в какой школе ждут мам и пап первоклашек. В большинстве из них — после того, как сформируются списки, дата и время уточняются. Но есть и такие, кто организовывает сбор родителей до приема.
Станица Динская
Школа № 1 – 26 января в 17.00.
Школа № 2 – 25 января в 10.00.
Школа № 3 – 24 января в 17.00.
Школа № 4 – 1 февраля в 10.00.
Станица Пластуновская
Школа № 5 – 31 января в 18.00.
Школа № 6 – дата уточняется (ориентировочно 29 или 30 января, скорей всего в 17.00).
Школа № 7 – 19 февраля, день открытых дверей.
Хутор Карла Маркса
Школа № 9 – после набора первоклассников.
Станица Васюринская
Школа № 10 – после набора первоклассников.
Школа № 13 – после приема первоклассников.
Школа № 14 – после приема первоклассников.
Поселок Агроном
Школа № 20 – после набора первоклассников.
Село Красносельское
Школа № 21 – проведено, следующее после набора первоклассников.
Станица Новотитаровская
Школа № 29 – после приема первоклассников.
Школа № 34 – школа № 34 – после приема первоклассников.
Школа № 35 – школа № 35 – после приема первоклассников.
Станица Старомышастовская
Школа № 31 – 24 января в 17.00.
Школа № 37 – 23 январяв 17.00.
Поселок Зарождение
Школа № 25 – после приема первоклассников.
Поселок Украинский
Школа № 26 – 12 февраля в 17.00.
Село Первореченское
Школа № 28 – после приема первоклассников.
Станица Воронцовская
Школа № 39 – проведено, следующее после набора первоклассников.
Поселок Найдорф
Школа № 53 – после приема первоклассников.
Станица Нововеличковская
Школа № 30 – после приема первоклассников.
Школа № 38 – проведено, следующее после приема первоклассников.
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