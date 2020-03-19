“Когда важно помочь людям” - в “РВС” прошла встреча граждан с юристом

19 марта в редакции газеты “РВС” бесплатную консультацию граждан проводила юрист Алла Геоня.

На прием обратились 6 человек. Проблематика консультации была самой разной - от вопросов по выплате алиментов до проблем с оформлением недвижимости.

Все, кто пришел, остались довольны разъяснениями юриста.

Сама Алла так прокомментировала мероприятие: “ Провели встречу с читателями газеты "РВС". И как-то быстро пролетело время. Порадовало, что обычные люди, сталкиваясь с житейскими вопросами, принимают позицию их разрешения в правовом, законном русле. Было видно, что все пришедшие пытались самостоятельно разобраться, а двое читателей пришли уже с заготовками судебных исков, которые просили проверить. В целом добрая и позитивная обстановка редакции газеты создала доверительную атмосферу: люди очень открыто говорили о своих проблемах, слушали рекомендации, записывали руководство к действию. В процессе беседы оказалось, что некоторые вопросы требуют более глубокого изучения и требуется индивидуальная работа. Это был наш первый опыт встреч с гражданами в формате открытых консультаций, за который говорим "Спасибо" редакции и читателям "РВС"”.

Алла Геоня в дальнейшем будет проводить бесплатный прием раз в месяц в “РВС” (ст. Динская, ул. Красная, 77). Записаться можно по телефону: 8 (900) 255-22-22.