Когда ждать отключения света в Красносельском?

Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» запланированы работы по капитальному ремонту оборудования трансформаторных подстанций ТП-10/О,4кВ «НС19-3-56» и ТП-10/О,4кВ «НС19-3-60».

Для выполнения технических мероприятий по выводу в ремонт и последующему вводу в работу оборудования будут производиться отключения с 9.00 до 18.00 13 мая 2019 года с ограничением потребления электроэнергии населению с. Красносельского.

Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения.