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Кого будут выбирать жители Динского района в 2019 году?
8 сентября, в единый день голосования. на территории Динского района пройдут муниципальные выборы.
В 2019 году местным жителям предстоит выбрать депутатов советов во всех сельских поселениях района:
Динском;
Новотитаровском;
Мичуринском;
Нововеличковском;
Старомышастовском;
Васюринском;
Первореченском;
Пластуновском;
Южно-Кубанском;
Красносельском.
Кроме того, в шести поселениях жители Динского района выберут новых глав администраций. Люди решат, менять ли рулевых или же нынешние достойны, чтобы продолжать работу в:
Первореченском;
Васюринском;
Красносельском;
Мичуринском;
Южно-Кубанском;
Новотитаровском сельском поселениях.
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