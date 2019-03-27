Кого будут выбирать жители Динского района в 2019 году?

Кого будут выбирать жители Динского района в 2019 году?
Фото: cont.ws

Кого будут выбирать жители Динского района в 2019 году?

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4 часа назад ВыборыВыборы в Динском районеГазета РВСДинской районЕдиный день голосованияНовости

8 сентября, в единый день голосования. на территории Динского района пройдут муниципальные выборы.

В 2019 году местным жителям предстоит выбрать депутатов советов во всех сельских поселениях района:

  • Динском;

  • Новотитаровском;

  • Мичуринском;

  • Нововеличковском;

  • Старомышастовском;

  • Васюринском;

  • Первореченском;

  • Пластуновском;

  • Южно-Кубанском;

  • Красносельском.

Кроме того, в шести поселениях жители Динского района выберут новых глав администраций. Люди решат, менять ли рулевых или же нынешние достойны, чтобы продолжать работу в:

  • Первореченском;

  • Васюринском;

  • Красносельском;

  • Мичуринском;

  • Южно-Кубанском;

  • Новотитаровском сельском поселениях.

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