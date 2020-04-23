Кого и как могут наказать за нарушение карантина и фейки о COVID?

В последнее время все чаще появляются новости об очередных оштрафованных за нарушение карантина и режима самоизоляции, а также об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Среди населения появляется много слухов и домыслов на этот счет.

Журналист «РВС» пообщалась на этот счет с юристом Аллой Геоней (юридическая компания «Аргумент»). Специалист разъяснила, в каком случае, за что гражданин может быть оштрафован и какую ответственность он понесет, если совершил правонарушение.

«Новая реальность все глубже входит в нашу жизнь. С середины марта этого года глава государства, а за ним и главы регионов ежедневно выносят множество указов и распоряжений. Вот и Президиум Верховного суда Российской Федерации выпустил свой очередной обзор по отдельным вопросам судебной практики*, но уже связанный с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Один из его разделов посвящен вопросам применения уголовного законодательства.

Так, обстоятельства распространения новой коронавирусной инфекции на территории России относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. Они указаны в примечании к статье 207.1 УК РФ и в пункте 2 примечаний к статье 13.15 КоАП РФ. Причина –распространение новой коронавирусной инфекции на территории России в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. На противодействие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и территорий», – объяснила Алла Геоня.

Какое нарушение относится к административной ответственности, а какое – к уголовной?

Распространение на территории РФ заведомо ложного сообщения про коронавирус, про его распространение, про борьбу с ним, о приемах и способах защиты в средствах массовой информации с целью спровоцировать панику среди населения, нарушение правопорядка является уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 207.1 УК РФ.

В данном случае публичным будет считаться выступление в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях (телевидение, радио, интернет) и выступления на собрании, митинге, распространение листовок, вывешивание плакатов и т. п.

К уголовной ответственности могут привлечь только гражданина.

Возможна ли уголовная ответственность за выступление до 1 апреля 2020 года?

Закон не имеет обратной силы и действует только с момента официального опубликования. Т. е. вся информация и публичные выступления в СМИ, инстаграме до 31 марта 2020 года включительно под действие УК в части ст. 207.1 не попадает и ответственность не накладывается.

К административной ответственности относится невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.**

Правила поведения утверждены постановлением правительства РФ.***

А сам режим повышенной готовности на территории Краснодарского края введен постановлением губернатора Краснодарского края.****





Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.*****

Таким образом, на текущую дату существует ряд правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, обязательных для исполнения гражданами и организациями, за неисполнение которых предусмотрена административная ответственность.**

Протоколы об административных правонарушениях могут составить:

должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ);

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 19 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться по месту совершения (выявления) таких правонарушений. А если по факту правонарушения проводилось административное расследование, то такое дело рассматривается по месту нахождения проводившего административное расследование органа.

Срок на обжалование административного правонарушения – 10 суток с момента получения, и если не было обжаловано – вступает в силу. Из срока для обжалования установленные президентом РФ нерабочие дни не исключаются. Однако возможно ходатайство о восстановлении срока.

Для наглядности возьмем для примера какого-нибудь воображаемого жителя станицы Динской. Он, нарушив правила поведения в режиме повышенной готовности, выйдет из дома в 12 часов дня прогуляться по населенному пункту и будет остановлен сотрудником полиции. Его опросят и в отношении него составят протокол о совершении административного правонарушения.

Документ далее будет отправлен в Динской районный суд.

Судья, рассматривающий дело, изучит обстоятельства дела и изберет меру наказания – определит сумму штрафа.

Ну, а может быть, для этого гражданина вся его история закончится и раньше – страж порядка ограничится предупреждением.





















* Обзор по отдельным вопросам судебной практики № 1 от 21.04.2020 г.

** Ч. 1 ст. 20.61КоАП РФ.

*** Постановление правительства РФ 02.04.2020 г.

**** Постановление губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».

***** Статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).