Количество браков, разводов, рождений и смертей в районе за 2020 год

Традиционно отдел ЗАГС Динского района рассказал «РВС» о количестве зарегистрированных браков и разводов, рождений и смертей за прошедший год.

Всего в муниципалитете родилось 1171 (в прошлом году было 1174).

4 квартал: 150 мальчиков и 142 девочки.

3 квартал: 189 мальчиков и 157 девочек.

2 квартал: 139 мальчиков и 135 девочек.

1 квартал: 130 мальчиков и 129 девочек.

Всего 608 мальчиков (в прошлом году было 581) и 563 девочки (в 2019-м – 593). Среди них 19 двойняшек (в том году было 10).

Зарегистрировали свой брак в 2020 году 512 пар (689 пар в 2019, 703 пары в 2018), развелись — 560 пар (667 в 2019, 632 в 2018).

Смертей за 2020 год — 1957 ( в 2019 году было 1706, это на 64 меньше, чем в 2018).