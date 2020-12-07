Команда Динского района первая на Кубке Краснодара по пауэрлифтингу

Команда Динского района первая на Кубке Краснодара по пауэрлифтингу

Команда Динского района первая на Кубке Краснодара по пауэрлифтингу

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15 часов назад Газета РВСДинской районДЮСШ №3Новости Динского районаПауэрлифтингСпорт

5 декабря в Краснодаре прошёл Кубок города Краснодара по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда Динского района, состоявшая из спортсменов ДЮСШ № 3, в командном зачете заняла 1 место.

Победителями и призерами стали Александр Грабар, Артём Ковалёв, Денис Трунов и Александр Масыч. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату края в г. Крымске и первенству России в г. Екатеринбурге.

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