Команда Динского района первая на Кубке Краснодара по пауэрлифтингу

5 декабря в Краснодаре прошёл Кубок города Краснодара по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда Динского района, состоявшая из спортсменов ДЮСШ № 3, в командном зачете заняла 1 место.

Победителями и призерами стали Александр Грабар, Артём Ковалёв, Денис Трунов и Александр Масыч. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату края в г. Крымске и первенству России в г. Екатеринбурге.















