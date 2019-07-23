Компания Динского района стала участником национального проекта

На совещании 22 июля в филиале фирмы присутствовали начальник отдела реализации региональных проектов министерства экономики Краснодарского края Дмитрий Цаплев и старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Владимир Михайленко. Они отметили потенциал предприятия и готовность к приумножению его эффективности – по итогам обучения цех должен увеличить производительность на 30 %. Как отметила директор филиала компании Анна Гриценко, старт работ в рамках проекта – важное событие в развитии предприятия и каждого его работника, которое поможет повысить производительность производства и позволит конкурировать в области качества и оперативности. Примечательно, что Краснодарский край являлся приоритетным регионом для реализации проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Об этом говорилось еще год назад на двухдневном семинаре Министерства экономики "Роль регионов в разработке и реализации национальных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда", проходившем в Самаре. «Кубань – единственный субъект страны, который имеет собственную региональную программу, выделил бюджетные средства на ее реализацию и создал свой Центр компетенций», сообщается на сайте Министерства экономики Краснодарского края.