Компенсация расходов на оплату ЖКУ не приходит четвертый месяц

Местной жительнице компенсация расходов на оплату ЖКУ не приходит уже четвертый месяц. Она переживает: неужели ее сняли с льготы, а она об этом даже не знает?

«Вот уже четвертый месяц мы не получаем компенсацию. Хотелось бы узнать, почему не получаем? Попасть в соцзащиту невозможно, там такая очередь на улице в жару. Люди стоят на ступеньках, туда не попадешь. Не отвечают ни на один телефон. Говорят, что некоторых людей вообще убрали с льготы. Мы не можем выяснить, убрали/сняли нас с льготы или до сих пор делают перерасчеты», - рассказывает женщина.

В управлении социальной защиты населения в Динском районе нам пояснили: внезапно снять человека без основания с льготы не могли.

Есть два варианта, почему компенсацию могут прекратить: если льготник выписался из домовладения или если у него закончился льготный статус. Например, инвалидность назначена на год, подошел срок ее окончания и ее не продлили, тогда автоматически прекращается статус льготника, а значит, и компенсация. Но в данном случае, вероятнее всего, дело в перерасчете.

В ведомстве напомнили, как рассчитывается компенсация.

С 1 мая 2019 года компенсация расходов на оплату коммунальных услуг производится в размере 50 % от всего объема потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов их потребления.

Если указанные приборы отсутствуют, плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов их потребления.

В Краснодарском крае компенсация на ЖКУ предоставляется авансовым платежом в текущем месяце (например, компенсация за июнь предоставлена в июне, за июль – в июле и т. д.), а не по факту понесенных расходов по их оплате (оплата за жилищно-коммунальные услуги производится до 10 числа, следующего за истекшим месяцем).

Люди могут самостоятельно представлять сведения, подтверждающие оплату за коммунальные услуги, которая рассчитывалась исходя из потребленных объемов, определенных по показаниям приборов учета.

Та сумма компенсации, которая была переплачена потребителю, засчитывается в счет компенсации на ЖКУ на последующие месяцы исходя из нормативов потребления.

Личный прием граждан в управлении социальной защиты населения в Динском районе осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы управления и с соблюдением требований о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.