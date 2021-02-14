Комплекс ГТО. Ответы на главные вопросы
Что такое ГТО?
Комплекс «Готов к труду и обороне». Включает в себя различные упражнения, у которых есть установленные требования и нормативы.
Что выдаётся по результату сдачи ГТО?
Бронзовый, серебряный или золотой знак отличия.
Как им можно воспользоваться?
Например, при поступлении в ВУЗ за него начисляются дополнительные баллы. Во время обучения значок позволяет получать повышенную стипендию.
Где сдавать нормативы?
В Динском районе обычно сдают в «Аполлоне».
Выполнять испытания можно также в центрах тестирования. Их список можно найти в личном кабинете на сайте www.gto.ru.
Какие испытания нужно сдавать?
Зависит от возраста. Школьники 9-10 лет бегают, качают пресс, плавают, подтягиваются, отжимаются. В 16-17 лет можно стрелять из пневматической винтовки и демонстрировать туристские навыки в походе. Подробную информацию можно посмотреть по ссылкам ниже:
Этапы, чтобы сдать нормативы
2. Подайте заявку и выберите центр тестирования
3. Получите медсправку
4. Выполните испытания
5. Получите знак отличия
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