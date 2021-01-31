Комсомольский парк.

Зеленая зона весной готовится встречать посетителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, каждый день в центре народного творчества "Комсомольский" идет работа. Учреждение создано в 2020 году. За ним закреплены - организация культурных и досуговых мероприятий, благоустройство, содержание и уход за территорией парка.

Мероприятия для жителей

Динчане и гости станицы смогут посещать мастер-классы по танцам на спецплощадках. В планах, организация "кино на траве". На большом проекторе зрителям будут показывать фильмы и социальные ролики.

В парке будет и площадка для поклонников творчества Владимира Высоцкого. Там будет собираться бардовское сообщество. Здесь высадят аллею и установят мемориальный знак в память о советском поэте, актере и артисте.

В планах - запуск новых детских тематических площадок. Одну из них посвятят произведениям Александра Пушкина, другая - представит "Пиратский остров". Программы с детьми будут проводить аниматоры.

В парке появится и уличная библиотека. С этой целью установят специальные боксы, где посетители смогут взять почитать имеющиеся там книги взамен на свои.

На территории организую дискуссионные площадки, выставку художников и Аллею любви - место с фотозонами. Для гостей также будут работать аттракционы и точки общепита.

Уход за деревьями и кустарниками

"Многие спрашивают, как мы заботимся о сохранности зеленых насаждений. Конечно же, мы наблюдаем за их состоянием в любое время года, защищаем от болезней, обеспечиваем своевременный полив и удобрение", - цитирует слова директора «Центра народного творчества «Комсомольский» Андрея Черных пресс-служба районной администрации.

Сейчас в парке 5000 кустарников и деревьев, весной высадят цветы. Следят за территорией с помощью камер видеонаблюдения, привлечения сотрудников ЧОПов, казачества и полиции.







