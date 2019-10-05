Комсомольский парк: пляж, видеонаблюдение, озеленение

В Комсомольском парке станицы Динской проводится четвертый этап реконструкции. Он затронул территорию в дальней части парка. Там сейчас ведутся масштабные работы, и постепенно начинает вырисовываться образ комфортной зоны для отдыха.

Ведется укладка велодорожек со специальным мягким покрытием.





Прокладка кабелей для освещения.





Асфальтирование площадок и укладка плитки на дорожках.





Одновременно с этими работами ведется озеленение. Высажены хвойные и декоративные кустарники. Их поливают, чтобы растения прижились. Когда работы в парке будут закончены, зеленая зона уже будет сформирована.









Не обходится и без проблем. К сожалению. Что ни день, то фиксируются повреждения дорожек, кабеля, прочего имущества. Так, широкий резонанс вызвало сообщение о том, что неизвестные испортили в парке покрытие велодорожек. В Инстаграме «РВС» динчане активно комментировали эту новость. «Взывать к совести хулиганов бесполезно, надо наказывать рублем. Но для этого нужны видеокамеры. Может, и дорого, но ремонтировать каждый раз после вандалов выйдет еще дороже», «Проходили по парку поздно вечером, около 23 часов. А там – разгул молодежи. Орут, пьют, бесятся, раскидывают строительный мусор и при этом никого вокруг!», «Что за люди? Живем у парка и надеемся, что все будет красиво, а тут…», «Делают для нас, наших родителей, детей. Ребят, давайте ценить то, что нам дают, беречь и быть ответственнее. Динская должна процветать!».

Много вопросов у читателей газеты и подписчиков социальных сетей «РВС» вызывают и озвученные планы по обустройству в парке пляжа.

Так, жители беспокоятся из-за стоков с сахарного завода и недоумевают, как можно купаться в реке, в которую сливают техни ческую воду.

Все эти вопросы мы озвучили главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову. Он нам подробно ответил и о перспективах обустройства пляжа, и о необходимости установки видеонаблюдения.

Пляж

- При чем тут сахарный завод? Для стоков предприятия есть отдельный водоем, так называемый оборотный. В него поступает вода, используемая для охлаждения. Он с рекой никак не связан. Сейчас сахарный завод работает, вода используется, горячая поступает с завода обратно в водоем. Все нормы соблюдают. Берег мы помогли им расчистить. Туда завезена известь, которая используется для очистки воды. Да, там есть немножко запаха, но это нормально. Труба проходит через парк, но использованная вода вытекает за пределами Комсомольского парка. Пляж, который мы думаем обустроить в парке, находится в километре от этой трубы.

Проекта пляжа пока нет. Сейчас это то – понимание того, что пляж нужен в Динской, необходимость обустроить место отдыха у воды с возможностью купания в реке.





- На чем основывается это понимание? Какие должны быть соблюдены нормы, для того, чтобы более конкретно подойти к вопросу обустройства пляжа?

- Сначала мы хотим обустроить зону отдыха у реки. Душевые, спортивные площадки: футбол, волейбол на песке. Для отдыха еще продумываем, согласовываем мнения, вырабатываем концепцию. Попутно постепенно расчищаем береговую зону. А именно купание в реке – тут много вопросов.

Место для будущего пляжа предварительно просматриваем. И пока рассматриваем именно вариант в Комсомольском парке. Есть федеральная программа по очистке русла рек. Глава района сейчас проводит работу по подготовке документов на вступление в программу, и возможно, мы ы нее вступим И тогда, после того, как реку очистят, будем смотреть на состояние русла, дна, воды и принимать решение о пригодности для купания. Это наша задача на пять лет вперед.

Зона отдыха у реки рассматривается нами в любом случае.

Видеонаблюдение.

В проект реконструкции парка не были заложены средства на видеонаблюдение и ограждение. Сейчас глава района принял решение, что не только видеонаблюддение, но и ограждение парка нужно устанавливать. Парк будет полностью огорожен. Сейчас просчитывают, сколько будет стоить видеонаблюдение и установка звуковой системы. Да, без наблюдения никак. Кабель срезают, уже шесть точек испортили. Это просто вредительство.

Анастасия Ивахно.