Комсомольский парк. Сделают ли нормальный подход к мосту?

Реконструкция Комсомольского парка в Динской идет полным ходом. Там уже появились две новые детские площадки с горками, качелями, монтируется другая – в форме корабля, появились тренажеры и фигуры сказочных персонажей и не только.

Но у молодых мам есть и другие вопросы по благоустройству территории, точнее, прибрежной зоны.

«Можно сделать хотя бы деревянный помост, чтобы спускаться и подниматься на мост в Комсомольском парке? Я молодая мама, коляску приходится брать на руки, а это очень тяжело. Есть ли в планах что-то подобное?» – интересуется одна из них.

Глава Динского сельского поселения сообщил, что в 2020 году запланированы работы по благоустройству прибрежной зоны в Комсомольском парке, в том числе и подхода к мосту.