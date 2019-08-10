Комсомольский парк в Динской: сцена, спортивные площадки и пляж

Комсомольский парк в Динской: сцена, спортивные площадки и пляж

Комсомольский парк в Динской: сцена, спортивные площадки и пляж

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1 час назад Благоустройство ДинскойГазета РВСДинскаяДинской районКомсомольский парк в ДинскойРВСРеконструкция Комсомольского парка в Динской

В Комсомольском парке станицы Динской проводится третья очередь реконструкции.  На эти цели   выделено 44 миллиона рублей.  

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Ведутся земляные работы, подготовка оснований для велосипедных и пешеходных дорожек на территории до канала.

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  Уже сейчас можно увидеть основания будущих дорожек.  Комфортно прогуляться можно  будет и вдоль берега реки.

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Слева после канала расчищена площадка для установки сцены для проведения культурно-массовых мероприятий.

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Далее будут проложены аллеи, спортивная площадка, скейт-площадка.

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Также, как стало нам известно из источников в администрации сельского поселения, одновременно с третьей очередью,  начаты работы по подготовке к реализации  четвертой очереди реконструкции.   Главная «фишка» - пляж.  Как нам рассказали, это будет зона  у реки с навесами, футбольным полем, вышкой, где будут работать спасатели. А главное – можно будет купаться в реке. Открыть пляж планируется уже в следующем году, но все зависит  от финансирования. На реконструкцию идут средства  не из местного бюджета, а в рамках нацпроекта  «Комфортная городская среда».

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