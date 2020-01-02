Кому проиндексируют зарплату в этом году?

Повышение заработной платы коснется работников бюджетной сферы.

В краевом министерстве финансов рассказали, что индексация составит 3,8 %.

"Кроме того, повышение заработной платы отдельных категорий работников составит в среднем не менее 105,6 % в сравнении с 2019 годом. На эти цели направят 4,5 млрд рублей", – прокомментировали в ведомстве.

На 3,8% будут проиндексированы социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии. На это будет направлено 900 млн рублей.

Также на 3,8% вырастут расходы на оплату питания, коммунальных услуг, медикаментов и другие материальные затраты.

Всего на соцвыплаты из казны направляется 43,4 млрд рублей.