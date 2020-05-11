Конец учебного года в Краснодарском крае. Сроки и рекомендации
Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева дала руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций рекомендации об окончании учебного года.
Сроки распределены следующим образом.
- 1-4 классы – 15 (16) мая;
- 5-8 классы – 22 (23) мая;
- 9 классы – 5 июня;
- 10 классы – 29 (30) мая;
- 11 классы – 5 июня.
5-11 классам рекомендовано выставить четвертные и годовые оценки до 18 мая по предметам:
- музыка;
- ИЗО;
- технология;
- физическая культура;
- экология;
- ОБЖ;
- родной язык;
- родная литература;
- основы духовно-нравственной культуры народов России.
Сборы по ОБЖ, которые традиционно проводятся для 10 классов, скорей всего, перенесут на осень.
Другие рекомендации
По желанию родителей ученики 1-4 классов могут продолжить внеурочно заниматься с помощью дистанционного метода до 22 (23) мая.
Министерство образования посоветовало удалённо провести классные часы со школьниками и собрания с их родителями по окончании учебного года.
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