Конфликт между сотрудниками полиции закончился снятием побоев

В «РВС» обратились динчане, которые сообщили известие о том, что между сотрудниками полиции произошел конфликт на рабочем месте, который перерос в рукоприкладство.

Случилось все летом этого года. Как рассказывают очевидцы, один из руководителей отдела уголовного розыска в ходе ссоры начал применять физическую силу к своей подчиненной — оператору ЭВМ. По словам людей, он выталкивал ее из-за рабочего стола и из кабинета, не давая забрать личные вещи. Когда девушка своим телом ударилась о дверь, на крики и шум начали сбегаться и другие сотрудники полиции, разнимая конфликтующих.

Пострадавшая сделала судмедэкспертизу. Ее результаты больница направила в полицию. Там завели дело по данному факту. Затем его передали в Следственный Комитет.

Журналист обратился в полицию, чтобы узнать, на каком этапе находится расследование.

Там сообщили, что в Отделе МВД России по Динскому району проводили проверку по факту поступления пострадавшей в Динскую ЦРБ.

По ее результатам принято решение о передаче материала в Следственный Комитет.

Там подтвердили, что проводили процессуальную проверку по причинению телесных повреждений пострадавшей.

18 августа старший следователь принял решение об отказе в возбуждении дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ («Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела»).

Но в настоящее время вышеуказанное решение отменено заместителем руководителя следственного отдела в порядке. Проводится дополнительная проверка.