В Агрономе ученик обматерил водителя школьного автобуса
В 20 школе Агронома произошел некрасивый эпизод. Ученик старших классов очень жестко, не фильтруя речь, разговаривал с водителем школьного автобуса.
Данное видео попало к нам с комментариями от подписчицы: «Произошло это в школьном автобусе БОУ СОШ 20 3 декабря. Конфликт возник из-за того, что ученик начал курить в автобусе во время движения. Водитель сделал замечание ученику и в конце концов вывел его из автобуса. В ответ ученик обматерил водителя и порывался с ним помериться силой.
Где воспитание? Что вообще происходит? А если бы водитель совершил ДТП с полным автобусом детей? Интересно, кто тогда был бы виноват?» – возмущается мама одного из учеников.
«Конфликт действительно произошел, – рассказала начальник управления образования Динского района Марина Ежкова. – Учащийся во время движения школьного автобуса грубо нарушил правила перевозки.
На замечания водителя реагировал некорректно. На остановке в присутствии взрослых и детей высказывался нецензурно.
Со слов свидетелей этой ситуации, на замечания не реагировал. В настоящее время администрация школы занимается выяснением причин возникновения этого конфликта».
Совсем недавно был подобный конфликт во второй школе, как снова история повторяется.
Комментарии
Очередная сопля-недоумок с понтами по примеру своих старших родственников и друзей.
Пора уже в районе делать спецприëмник для таких, а их ныне в каждой школе хватает.
Или в каждой школе казака сажать и лавку ставить, на которой сечь плетьми.
Иного они на данном этапе не поймут.