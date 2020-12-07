В Агрономе ученик обматерил водителя школьного автобуса

В 20 школе Агронома произошел некрасивый эпизод. Ученик старших классов очень жестко, не фильтруя речь, разговаривал с водителем школьного автобуса.

Данное видео попало к нам с комментариями от подписчицы: «Произошло это в школьном автобусе БОУ СОШ 20 3 декабря. Конфликт возник из-за того, что ученик начал курить в автобусе во время движения. Водитель сделал замечание ученику и в конце концов вывел его из автобуса. В ответ ученик обматерил водителя и порывался с ним помериться силой.

Где воспитание? Что вообще происходит? А если бы водитель совершил ДТП с полным автобусом детей? Интересно, кто тогда был бы виноват?» – возмущается мама одного из учеников.

«Конфликт действительно произошел, – рассказала начальник управления образования Динского района Марина Ежкова. – Учащийся во время движения школьного автобуса грубо нарушил правила перевозки.

На замечания водителя реагировал некорректно. На остановке в присутствии взрослых и детей высказывался нецензурно.

Со слов свидетелей этой ситуации, на замечания не реагировал. В настоящее время администрация школы занимается выяснением причин возникновения этого конфликта».

Совсем недавно был подобный конфликт во второй школе, как снова история повторяется.