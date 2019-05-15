Конфликт в Динской вызвал резонанс в Краснодарском крае

Как выяснилось позднее, локация на видео находится в станице Динской, на улице Набережной, возле железнодорожных путей. Видео и публикация фотографий в "РВС" вызвали различные комментарии общественности.

Журналисты "РВС" смогли прибыть на место происшествия и поговорить с одной из сторон конфликта. Вот их версия случившегося:

Вечером 11 мая на улицу Набережную, в тупик возле прибрежной зоны у реки попытался заехать водитель автомобиля «Киа-Церато». Путь ему преградила одна из машин живущих здесь людей – из-за того, что она была припаркована возле проезда, водитель «Киа» не смог проехать. Он начал сигналить хозяину машину, вследствие чего на улицу вышел муж потерпевшей девушки. Он ответил, что это не его машина и ключей с собой он не имеет, после чего вернулся в дом. Водитель «Киа» покинул свой автомобиль, подошел к окну частного дома, где в это время находился муж потерпевшей. Он рассказывает: «Водитель приоткрыл окно и начал в грубой форме требовать отогнать автомобиль. После этого он начал угрожать своим положением и грозиться посадить меня на 15 суток». На шум стали выходить другие жильцы дома. После угроз решения вопроса рукоприкладством хозяин дома позвонил в дежурную часть ОМВД Динской. На место происшествия направили наряд ГИБДД. По приезду сотрудников полиции из автомобиля «Киа» вышла пассажирка – женщина 50 лет, которая, со слов очевидцев, стала демонстрировать удостоверение судьи. Одну из машин, преграждающих дорогу, все-таки перепарковали, в связи с чем водитель «Киа» смог беспрепятственно проехать вглубь улицы, до самого тупика. Хозяин дома комментирует: «Судя по всему, пассажирка и водитель были в состоянии алкогольного опьянения». Сотрудники ГИБДД задержали водителя «Киа», пройти тест на алкоголь на месте он отказался, сотрудники полиции повезли его на медицинское освидетельствование. Вместе с ними поехал и другой участник конфликта – хозяин дома, по совместительству муж пострадавшей девушки, который записывал все происходящее там на видео. Девушка, в свою очередь, осталась на месте происшествия, где у нее и произошел конфликт с пассажиркой "Киа".