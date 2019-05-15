Конфликт в Динской вызвал резонанс в Краснодарском крае
12 мая 2019 года в социальных сетях появилось видео конфликта между двумя женщинами. На видеозаписи видно, что пассажирка иномарки «Киа-Церато», припаркованной в прибрежной зоне, вступает в конфликт со снимающими ее людьми. После она пытается вернуться к машине, но девушка, ведущая запись, следует за ней. Женщина, пытаясь остановить съемку, отмахнулась от камеры. Судя по всему, она попала девушке по лицу, т. к. в следующий момент оператор поворачивает камеру на себя и демонстрирует ушиб на лице, уточняя, что это дело рук пассажирки иномарки.
Как выяснилось позднее, локация на видео находится в станице Динской, на улице Набережной, возле железнодорожных путей. Видео и публикация фотографий в "РВС" вызвали различные комментарии общественности.
Журналисты "РВС" смогли прибыть на место происшествия и поговорить с одной из сторон конфликта. Вот их версия случившегося:
Вечером 11 мая на улицу Набережную, в тупик возле прибрежной зоны у реки попытался заехать водитель автомобиля «Киа-Церато». Путь ему преградила одна из машин живущих здесь людей – из-за того, что она была припаркована возле проезда, водитель «Киа» не смог проехать. Он начал сигналить хозяину машину, вследствие чего на улицу вышел муж потерпевшей девушки. Он ответил, что это не его машина и ключей с собой он не имеет, после чего вернулся в дом. Водитель «Киа» покинул свой автомобиль, подошел к окну частного дома, где в это время находился муж потерпевшей. Он рассказывает: «Водитель приоткрыл окно и начал в грубой форме требовать отогнать автомобиль. После этого он начал угрожать своим положением и грозиться посадить меня на 15 суток». На шум стали выходить другие жильцы дома. После угроз решения вопроса рукоприкладством хозяин дома позвонил в дежурную часть ОМВД Динской. На место происшествия направили наряд ГИБДД. По приезду сотрудников полиции из автомобиля «Киа» вышла пассажирка – женщина 50 лет, которая, со слов очевидцев, стала демонстрировать удостоверение судьи. Одну из машин, преграждающих дорогу, все-таки перепарковали, в связи с чем водитель «Киа» смог беспрепятственно проехать вглубь улицы, до самого тупика. Хозяин дома комментирует: «Судя по всему, пассажирка и водитель были в состоянии алкогольного опьянения». Сотрудники ГИБДД задержали водителя «Киа», пройти тест на алкоголь на месте он отказался, сотрудники полиции повезли его на медицинское освидетельствование. Вместе с ними поехал и другой участник конфликта – хозяин дома, по совместительству муж пострадавшей девушки, который записывал все происходящее там на видео. Девушка, в свою очередь, осталась на месте происшествия, где у нее и произошел конфликт с пассажиркой "Киа".
Стоит отметить, что начало конфликта между девушкой и пассажиркой на видеозапись не попало, там видна лишь кульминация – преследование женщины до автомобиля "Киа" и последующий удар. После этих событий был вызван наряд ППС. Женщина закрылась в машине и разговаривать с сотрудниками отказалась. Дело разрешилось лишь поздно вечером, когда приехал якобы ее сын. Из-за распространения видеоролика по сети в общественности возник резонанс. Многие оставляют свои гневные комментарии с догадками о произошедшем.
Как сообщает следственный комитет по Краснодарскому краю, инцидент имел место в Динской из-за того, что автомобиль не смог проехать к реке Кочеты. В результате возник конфликт между 57-летней пассажиркой автомобиля и 25-летней местной жительницей.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
В следственном комитете по Краснодарскому краю не стали уточнять, является ли одна из участниц конфликта судьёй.
А теперь для справки.
Абстрагируясь от данной ситуации и ее участников, предлагаем посмотреть на произошедшее с точки зрения закона. Юрист Николай Петров рассказал, как в законодательстве РФ трактуется обнародование фотографий человека и что такое водоохранная зона.
Насколько законно снимать человека и выкладывать фото или видео в Интернет?
Надо отличать сам процесс съемки от обнародования и использования изображения. Общие положения, регулирующие обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), регулируются статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ и допускаются только с согласия этого гражданина.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением указанных требований, распространено в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Наивно предполагать, что лицо, чье правонарушение вы зафиксировали на свой смартфон, а затем выложили это видео в Интернет, даст вам свое согласие на публикацию.
На мой взгляд, публикация в социальных сетях видео, на котором зафиксировано предполагаемое правонарушение, не требует согласия изображенных на нем граждан. Однако, если по результатам расследования, о проведении которого уже объявлено, будет установлено, что изображенные на этом видео лица не нарушали действующее законодательство и не давали своего согласия на публикацию их изображения в сети Интернет, тогда нельзя исключать, что персонажи этого сюжета обратятся в суд.
В последнее время было довольно много публикаций, вызвавших большой общественный резонанс и многочисленные комментарии пользователей сети Интернет. Всем памятны сюжеты, например, о поведении судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова сразу после совершенного им ДТП. Или видео, на котором изображен председатель Октябрьского районного суда г. Ставрополя Юрий Макаров вместе с обнаженной девушкой. После этих публикаций указанные лица утратили статус судьи.
На каком расстоянии не должно быть препятствий у водоохранной зоны, можно ли свободно проезжать к ним на машинах? Какая зона ответственности у частных лиц, живущих у водоохранных зон?
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
В границах водоохранных зон запрещаются, в частности: размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; сброс сточных вод.
Границы водоохранных зон могут быть обозначены специальными информационными знаками. Отсутствие таких знаков не является основанием для освобождения от административной ответственности, которая наступает не в случае нарушения требований знаков, а именно за нарушение ограничений, установленных ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ.
За нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Санкция указанной статьи за нарушение режима водоохранной зоны предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Комментарии
Ни причем здесь ни РВСка родная, ни соцсети, этот репортаж РЕНтв показало. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=VRzleHfUskI&feature=youtu.be Такие как они могут и газете угрожать!
Одна из немногих нормальных судей.
Страшно себе представить, как себя ведут НЕНОРМАЛЬНЫЕ судьи, если нормальные такое исполняют.
Надо же , что бывает за съёмку без согласия и парковку в водоохранной зоне написали , а что бывает за побои, угрозу жизни и здоровья, превышение служебных полномочий не написали.
С каждым годом жить становится веселее.
По-моему все предельно ясно, за побои ясен пень наказание, в данном случае справка наверное здесь для того, чтобы дать понять, что есть нарушения и за такие вещи. Ведь по факту оказаться в этой ситуации мог любой - судья , не судья. Я видел видео и если честно, если бы за мной бежал человек с телефоном, когда уже все в принципе решили, а он продолжал тыкать в нос мне камеру, я бы тоже отмахнулся, что и сделала женщина. Ну попала она по лицу, но явно она ж не хотела избивать женщину, поэтому побои - громко сказано. Ей богу будто она ее там пинала