Конкурс "Я виден в темноте!" прошел в станице Динской

Конкурс

Конкурс "Я виден в темноте!" прошел в станице Динской

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5 часов назад Газета РВСГИБДДДетиДинскаяДинской районНовостиНовости Динского районаПолицияШкольникиЯ виден в темноте

Сотрудники Госавтоинспекции Динского района совместно с педагогами и представителями  родительского комитета школы №4 ст. Динской провели конкурс световозвращающих элементов «Я виден в темноте!» среди учеников 1-7 классов. Участникам было необходимо заранее прикрепить светоотражающие элементы на верхнюю одежду и рюкзаки.

Члены конкурсной комиссии, состоящей из инспекторов и родителей, оценивали результат каждого школьника.

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После подведения итогов победители были награждены призами. Каждый призер дополнительно получил яркие памятки по безопасности дорожного движения. Грамотами были награждены самые активные классы, от которых в конкурсе принимало участие большее количество учащихся.

В завершающей части мероприятия автоинспекторы еще раз напомнили школьникам о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток.

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