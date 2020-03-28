Кормление птицы. Советы специалиста

Одним из важных аспектов в уходе за птицей является ее кормление. Какие кормушки лучше выбрать, что давать в качестве еды и как часто – об этом и многом другом рассказал “РВС” владелец инкубаторно-птицеводческой станции «Калининская» Сергей Стребков.

Как выбирать кормушки и где?

Лучше всего их покупать в ветеринарных аптеках или специализированных магазинах, где продается все для содержания молодняка.

Кормушки бывают нескольких типов. Основные:

Бункерные. Самые распространенные. По форме – круглые. Состоят из резервуаров и тарелок, в которые засыпают корм. Оттуда птица его клюет.

Самые распространенные. По форме – круглые. Состоят из резервуаров и тарелок, в которые засыпают корм. Оттуда птица его клюет. Длинная продолговатая кормушка. Сверху закрывается крышкой с отверстиями, чтобы каждая птица могла подойти, просунуть голову и поклевать корм. Это делается для экономичности. При таком условии птица не разбрасывает корм.

Практичней всего кормушки из пластика. Одно из главных условий, чтобы вырастить здоровый молодняк, – содержать его в чистоте. А пластиковые кормушки легче мыть.

Сколько должно быть кормушек?

Их количество подбирается под количество птиц. Независимо от того, какая кормушка используется: бункерная или длинная, их нужно ставить в таком количестве, чтобы было видно, что у каждой птицы есть доступ к еде.

Какими должны быть поилки?

Они бывают вакуумные и ниппельные.

Предпочтение, по словам специалиста, лучше отдать вторым.

Из ниппельной поилки расход питья самый экономичный и рациональный. Она состоит из трубы, ниппеля и каплеулавливателя.Такая поилка удобна, так как, когда из ниппеля капает вода, она попадает не на пол, где ходят птицы, а именно в каплеулавливатель. Таким образом сохраняется чистота, что очень важно в содержании молодняка. Первую неделю ему необходимы витамины. В ниппельных поилках вода с витаминами не загрязняется, что экономит денежные средства на их покупку. С вакуумной поилки птица может быстро запачкать воду, ее придется выливать, наливать новую и заново растворять витамины.

Каким должен быть корм?

Главное, чтобы у комбикорма был максимально натуральный состав. Важен его срок годности, он должен быть свежим, не просроченным, чтобы не было плесени и прелости. Птица при таком корме может не выжить.

Качественный комбикорм желательно давать птице первые три недели. Это касается мясо-яичных пород кур, несушек, водоплавающих.

После 3-4 недель жизни птицы в корм можно уже подмешивать молотую кукурузу, пшеницу, горох.

Бройлеров лучше кормить от начала до конца специализированным кормом, чтобы птица быстро выросла и держала вес. Он различается на комбикорма “Старт”, “Рост” и “Финиш”. Стартовым кормят первые две недели, “Ростом” – с 15 до 30 дня и последние две недели – “Финишем”.

Несушкам, мясо-яичным курам полезно с полутора месяцев давать с кормом мелкий песочек, ракушки. Это нужно для их пищеварения.

Индюки очень любят свежую зелень. С 7 дней им полезно добавлять в корм мелкий чеснок, лук, свежую зелень, траву, петрушку и укроп.

После двух недель жизни уткам, если еще нет теплой погоды и они находятся в помещении, нужно собирать траву. Делать из нее пучочки и подвязывать им в клетки, где они содержатся, либо, если напольное содержание, привязывать, размещать в помещении. Они обязательно должны щипать траву, иначе будут щипать друг другу спинки.

Можно ли давать пищевые отходы?

Здесь нужно быть аккуратными, смотреть на их качество. Обрезки зелени, каких-то фруктов или овощей хорошо пойдут в ход. Но сырые очистки, например, от картофеля лучше не давать. Все отходы должны быть свежими.

Как часто кормить птицу?

Первую неделю нужно следить, чтобы у птицы всегда была еда. Это нужно для набора массы. Слишком много сыпать не надо. Помним, что кормушки и поилки должны быть чистыми. В первую неделю добавляем витамины.

Подрощенную птицу после полутора-двух месяцев достаточно кормить три раза в день: утром, в обед и вечером.

Суточный и подрощенный молодняк домашней птицы. Возможно доставка молодняка и корма.

Адрес: ст. Калининская, ул. Скляра, дом 35а.

Телефоны: +7-918-450-17-08, 8-86163-21-6-48;

Сайт: kalinbird.ru;

Инстаграм: @ips_kalininskaya.

Региональный менеджер по Краснодарскому краю комбикормового завода BEST Игорь Безрук также отметил, что давать необходимо качественные корма, при этом соблюдать все заводские рекомендации. Например, если тех же бройлеров надо кормить “Стартом”, “Ростом” и “Финишем”, то здесь важно соблюдать количество дней – сколько какого корма давать птице.

Низкая цена, по его словам, говорит о том, что какой-то составляющей в корме не хватает.

Если человек серьезно подходит к кормлению птицы, в организации можно запросить качественные показатели на корма, изучить состав, сделать забор, отдать на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Проверить соответствие.

Часто, когда птице дают правильный корм, кажется, что объем не уменьшается и она его не ест. Но, как рассказал Игорь Безрук, это от насыщенности.

“Бывает, некоторые корма сыплют беспрестанно. Сколько ни сыпь, птицы его едят. Если корм насыщен всем необходимым, такого не происходит. Птица получает все, что ей нужно, и уходит”, – подчеркнул эксперт.