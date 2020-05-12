Коронавирус в мире, стране, крае, районе. Сводка на 12 мая

Коронавирус в мире, стране, крае, районе. Сводка на 12 мая
Фото: официальный аккаунт Динской ЦРБ в инстаграме

Коронавирус в мире, стране, крае, районе. Сводка на 12 мая

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Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:

286 330 человек скончались, 4 177 584 – заразились, выздоровели – 1 456 235.

Россия

В России 12 мая зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.

3 711 человек за сутки выздоровели. 107 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 232 243.

2116 человек скончались. Выздоровели 43 512.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 99.

Всего за все время:

Выявлено человек с заболеванием – 2126.

Выписано человек – 697.

Умерло – 22.

Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 1-88 лет.

Наибольший пик заболеваемости там же – в Краснодаре, зараженных за сутки 38 человек.

Остальные:

  • Сочи – 8 инфицированных;
  • Апшеронский район – 8 инфицированных;
  • Крымский район – 7 инфицированных;
  • Староминской район – 7 инфицированных;
  • Горячий Ключ – 5 инфицированных;
  • Ейский район – 4 инфицированных;
  • Усть-Лабинский район – 3 инфицированных;
  • Тихорецкий район – 3 инфицированных;
  • Белореченский район – 3 инфицированных;
  • Анапа – 3 инфицированных;
  • Тбилисский район – 2 инфицированных;
  • Тимашевский район – 2 инфицированных;
  • Кавказский район – 1 инфицированный;
  • Новороссийск – 1 инфицированный;
  • Северский район – 1 инфицированный;
  • Калининский район – 1 инфицированный;
  • Славянский район – 1 инфицированный;
  • Геленджик – 1 инфицированный.

Динской район

112 человек под наблюдением медицинских работников.

У 10 закончился 14-дневный срок контроля медиков. 4 – взято на контроль.

Новых случаев за сутки не зафиксировано.

“Из всех 26 заболевших 6 человек выписаны из медицинских организаций с выздоровлением. 20 больных продолжают лечение. Все лица, контактировавшие с заболевшими, на изоляции”, – сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.

За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:

  • Нововеличковское с/п – 7.
  • Новотитаровская – 5.
  • Мичуринское с/п – 5.
  • Васюринская – 4.
  • Старомышастовская – 2.
  • Красносельское – 1.
  • Первореченское – 1.
  • Динская – 1.

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