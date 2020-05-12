Коронавирус в мире, стране, крае, районе. Сводка на 12 мая
Мир
В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:
286 330 человек скончались, 4 177 584 – заразились, выздоровели – 1 456 235.
Россия
В России 12 мая зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.
3 711 человек за сутки выздоровели. 107 спасти не удалось.
Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 232 243.
2116 человек скончались. Выздоровели 43 512.
Краснодарский край
Зараженных за последние сутки – 99.
Всего за все время:
Выявлено человек с заболеванием – 2126.
Выписано человек – 697.
Умерло – 22.
Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 1-88 лет.
Наибольший пик заболеваемости там же – в Краснодаре, зараженных за сутки 38 человек.
Остальные:
- Сочи – 8 инфицированных;
- Апшеронский район – 8 инфицированных;
- Крымский район – 7 инфицированных;
- Староминской район – 7 инфицированных;
- Горячий Ключ – 5 инфицированных;
- Ейский район – 4 инфицированных;
- Усть-Лабинский район – 3 инфицированных;
- Тихорецкий район – 3 инфицированных;
- Белореченский район – 3 инфицированных;
- Анапа – 3 инфицированных;
- Тбилисский район – 2 инфицированных;
- Тимашевский район – 2 инфицированных;
- Кавказский район – 1 инфицированный;
- Новороссийск – 1 инфицированный;
- Северский район – 1 инфицированный;
- Калининский район – 1 инфицированный;
- Славянский район – 1 инфицированный;
- Геленджик – 1 инфицированный.
Динской район
112 человек под наблюдением медицинских работников.
У 10 закончился 14-дневный срок контроля медиков. 4 – взято на контроль.
Новых случаев за сутки не зафиксировано.
“Из всех 26 заболевших 6 человек выписаны из медицинских организаций с выздоровлением. 20 больных продолжают лечение. Все лица, контактировавшие с заболевшими, на изоляции”, – сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.
За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:
- Нововеличковское с/п – 7.
- Новотитаровская – 5.
- Мичуринское с/п – 5.
- Васюринская – 4.
- Старомышастовская – 2.
- Красносельское – 1.
- Первореченское – 1.
- Динская – 1.
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