Коронавирус. Актуальная информация по району на 19 марта

Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, на 8 утра 19 марта в районе заболевших коронавирусом не выявлено.

12 человек и их семьи находятся под наблюдением. Они вернулись из Швейцарии, Испании, Италии, Кореи, Германии, Чехии и Грузии.

Вчера поступило новое распоряжение - сейчас все те, кто вернулся из-за границы проверяются и отправляются на 2-недельный карантин - в самоизоляцию. Больничный на это время оформляется дистанционно. Информация о людях, которые вернулись из других стран фиксируется Роспотребнадзором и передается в местные медицинские учреждения.

К тем, кто находится под наблюдением, на дом каждый день выезжают медицинские работники, которые осматривают их, измеряют температуру тела.

Сознательные люди сами звонят на горячую линию, узнают о том, как поступать и вести себя по приезду домой из-за рубежа.

В каких именно населенных пунктах района проживают те, кто находится под наблюдением после возвращения из других стран не сообщается. Сделано это для безопасности этих людей.