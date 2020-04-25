Коронавирус. Данные на 25 апреля в мире, стране, крае и районе
Мир.
По данным университета Хопкинса по коронавирусу в мире:
- всего заражений – 2 790 986;
- скончались – 195 920;
- вылечились – 781 382.
Россия.
5 966 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписаны 682 человека.
Всего на 25 апреля — 74 588. Скончались 681. Выздоровели 6 250.
Краснодарский край.
84 новых случая коронавируса за последние сутки.
Как сообщает оперштаб, среди заболевших 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. Возраст пациентов от 2 лет до 91 года.
42 новых случая зафиксировано в Краснодаре, 8 в Сочи, 6 в Ейске, 3 в Лабинске, по 2 в Геленджике, Новороссийске и Армавире, а также Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском и Староминском районах, по 1 в Горячем Ключе, Тихорецком, Калининском, Белореченском, Апшеронском, Динском, Усть-Лабинском, Выселковском и Новопокровском районах.
Всего на Кубани 707 человек с подтвержденным диагнозом. 18 скончались.
Динской район.
140 человек под наблюдением. У 9 закончился 14-дневный срок контроля медиков.
“Вчера вечером из обсерватора Динской с симптомами респираторного заболевания в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ была направлена наблюдавшаяся там женщина, прибывшая на территорию края из Москвы.
Ещё у одного пациента, ранее направленного нами в инфекционный госпиталь, подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Сотрудниками ЦРБ ещё до получения положительных результатов лабораторного обследования проведена работа с контактирующими лицами. На сегодня всего у 6 пациентов, проживающих в районе, подтверждено заражение”, – сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте в инстаграме.
На территории Динской ЦРБ проведена профилактическая дезинфекция, организованная начальником управления ветеринарии Динского района Натальей Орловой.
“Строгие противоэпидемические мероприятия дают возможность и далее проводить операции, лечить детей и взрослых общетерапевтического и неврологического профиля и, конечно, обеспечивать нормальную работу нашего родильного дома”, – говорится в профиле районного медучреждения.
Комментарии
Смысл перекрывать Красную аатобусами если после 21.00 в центре на площади и около кинотеатра все равно молодежь приезжает на машинах.
Проверьте уже тех придурков кто каждый вечер разъезжает по Красной с орущей музыкой, откуда у них пропуска и что они шарахаются каждый вечер, не дают нормальным людям отдыхать, итак обстановка нервная.
Как женщина пересадка тульльскую. Липецка. Воронежскую. Ростовская.облостя и пол Краснодарского края. Я к тете в агроном немогу попасть меня разворачивают. Чтож там за пропуск у этих Москвичей?