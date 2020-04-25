Коронавирус. Данные на 25 апреля в мире, стране, крае и районе

Мир.

По данным университета Хопкинса по коронавирусу в мире:

всего заражений – 2 790 986 ;

; скончались – 195 920 ;

; вылечились – 781 382.

Россия.

5 966 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписаны 682 человека.

Всего на 25 апреля — 74 588. Скончались 681. Выздоровели 6 250.

Краснодарский край.

84 новых случая коронавируса за последние сутки.

Как сообщает оперштаб, среди заболевших 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. Возраст пациентов от 2 лет до 91 года.

42 новых случая зафиксировано в Краснодаре, 8 в Сочи, 6 в Ейске, 3 в Лабинске, по 2 в Геленджике, Новороссийске и Армавире, а также Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском и Староминском районах, по 1 в Горячем Ключе, Тихорецком, Калининском, Белореченском, Апшеронском, Динском, Усть-Лабинском, Выселковском и Новопокровском районах.

Всего на Кубани 707 человек с подтвержденным диагнозом. 18 скончались.

Динской район.

140 человек под наблюдением. У 9 закончился 14-дневный срок контроля медиков.

“Вчера вечером из обсерватора Динской с симптомами респираторного заболевания в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ была направлена наблюдавшаяся там женщина, прибывшая на территорию края из Москвы.

Ещё у одного пациента, ранее направленного нами в инфекционный госпиталь, подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Сотрудниками ЦРБ ещё до получения положительных результатов лабораторного обследования проведена работа с контактирующими лицами. На сегодня всего у 6 пациентов, проживающих в районе, подтверждено заражение”, – сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте в инстаграме.

На территории Динской ЦРБ проведена профилактическая дезинфекция, организованная начальником управления ветеринарии Динского района Натальей Орловой.

“Строгие противоэпидемические мероприятия дают возможность и далее проводить операции, лечить детей и взрослых общетерапевтического и неврологического профиля и, конечно, обеспечивать нормальную работу нашего родильного дома”, – говорится в профиле районного медучреждения.