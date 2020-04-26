Коронавирус. Данные на 26 апреля в мире, стране, крае и районе

Мир.

По данным университета Хопкинса по коронавирусу в мире:

всего заражений – 2 908 527;

скончались – 203 055;

вылечились – 822 760.

Россия.

6 361 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выздоровели 517 человек.

Всего на 26 апреля — 80 949 случаев заражения. Скончались 747 человек. Выздоровели 6 767 пациентов.

Краснодарский край.

73 новых случая коронавируса за последние сутки. Всего — 780 случаев. Стало известно про еще один летальный исход.

Динской район.

По сообщениям Динской ЦРБ, на 26 апреля под наблюдением находятся 132 человека, включая лиц, прибывших на территорию района и контактировавших с заболевшими. Наблюдение завершено у 7 граждан.

По информации Роспотребнадзора в одном из медицинских учреждений Краснодара с 15 апреля лечение проходит ещё один житель района, обследование которого было проведено по месту работы. Лиц, близко контактировавших с заболевшим по месту жительства, нет.

За прошедшие сутки с симптомами респираторной инфекции и с учетом контакта с заболевшим, в госпиталь Красноармейской ЦРБ направлена одна жительница района. Ожидается лабораторное подтверждение.

Два человека готовятся к выписке из госпиталя в связи с выздоровлением.

"Итак на сегодня 9 подтвержденных случаев COVID-19 у жителей нашего района. У трёх пациентов заболевание выявлено не нами – обследование выполнялось по месту работы заболевших и лечение проводится в больницах города Краснодара. 7 человек находятся в госпитале Красноармейской ЦРБ по направлению наших специалистов, один пациент госпиталя, как сказано выше, пока без лабораторного подтверждения заболевания, двое из госпитализированных выздоровели и готовятся на выписку.

Уважаемые посетители нашей страницы, арифметические подсчеты по численности заболевших и прочие статистические данные сейчас не главное, что должно заботить нас с вами. Наша основная задача как можно раньше выявить все контакты заболевших и вовремя направить пациентов в специализированное лечебное учреждение для прерывания эпидемиологического процесса.

От вас требуется, несмотря на понятные неудобства и раздражение, прежде всего строгого соблюдения ограничений в общественных местах, о которых мы постоянно информируем вас всеми доступными способами. Через неделю мы будем отмечать майские праздники, и как не велико будет желание собраться компанией с друзьями, выйти в парки и на прогулку, давайте пересмотрим наши планы и всё-таки останемся дома в кругу семьи. Тогда и цифры по заболевшим не будут никого огорчать", - подытожили в Динской ЦРБ.