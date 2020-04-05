Коронавирус. Данные на 5 апреля по району, краю и стране

Девять человек в Краснодарском крае вылечились от коронавируса. Новых случаев заболевания на Кубани не подтверждено.

На сегодняшний день, 5 апреля, проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

– На сегодняшний день девять пациентов выписано с выздоровлением, в том числе одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, вылечилась в Москве, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего на 5 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 616 человек, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей.

5634 жителя края находятся вод наблюдением врачей на домашнем карантине.

В обсерваторах находятся 73 человека – 10 человек в Краснодаре и 63 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Что касается Динского района, сегодня, 5 апреля, под наблюдением медработников находятся 89 человек, из которых двое - вновь прибывшие. 23 человека сняты с контроля. Об этом сообщаетя в официальном аккаунте инстаграма Динской ЦРБ.

В целом в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса в следующих регионах:

Москва - 536, Московская область - 45

Нижегородская область - 22

Санкт-Петербург - 20

Тульская область - 10

Ленинградская область - 10

Красноярский край - 4

Ханты-Мансийский АО - 3

Республика Крым - 2

Камчатский край - 2

Ярославская область - 1

Челябинская область - 1

Хабаровский край - 1

Новосибирская область - 1



Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровели 355 человек, умерли 45.