Коронавирус. Данные на 6 мая: мир, Россия, Краснодарский край

На 6 мая число заразившихся во всем мире составляет 3 714 817 человек, 257 295 из которых скончались, а 1 235 513 выздоровели.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (1 234 322), Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990), Франция (170 551), Германия (166 706), Россия (155 370), Турция (129 491), Бразилия (110 156), Иран (99 970).

В России сегодня +10 559 выявленных случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Для сравнения: вчера +10 102 в 83 регионах.

За сутки выздоровели 1462 человека. Накануне — 1770.

Общее число выявленных случаев заражения на 6 мая в стране — 165 929. Скончались 1537 человек (по состоянию на вчерашний день — 1451), выздоровели 19 865.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани превысило 1,5 тысячи.

По сообщению краевого оперштаба, за последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе четырех детей.

Больше всего случаев – 26 – подтверждено в Краснодаре. В Сочи 13 заболевших, 8 – в Крымском районе, 6 – в Тихорецком, Усть-Лабинском и Анапе, 4 – в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Горячем Ключе, по два – в Новороссийске, Армавире, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах, по одному – в Новопокровском, Гулькевичском, Успенском, Красноармейском, Тбилисском и Брюховецком районах.

COVID-19 обнаружен у трех детей – семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе. Старшему пациенту 93 года.

Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека, из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны.

“17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, краевой больнице №2, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Ленинградской, Тихорецкой и Лабинской ЦРБ”, – рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день в медорганизации региона обратились 4452 человека с подозрением на коронавирус, из них 517 детей. Стационарное лечение продолжают 2212 пациентов, включая 153 ребенка.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 9458 кубанцев.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкой, Кущевской и Динской, поселка Кабардинка размещены 1903 человека. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзором проведено 29728 лабораторных исследований, лабораториями Минздрава – 65305, в том числе 2336 за последние сутки.