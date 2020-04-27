Коронавирус на 27 апреля. Россия обогнала Китай по заболевшим

На 27 апреля в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Россия занимает 10 место по числу заболевших.

За последние сутки число заразившихся в мире выросло на 12 114 человек. Общее число смертей составило 206 992 человека. Полностью вылечились от вируса на 27 апреля 878 820 человек.

Первое место по числу зараженных занимает США, где зарегистрировано 987 160 зараженных. Второе место у Испании. На третьей позиции располагается Италия, на четвертой — Франция, на пятой — Германия.

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта количество смертей от коронавирусной инфекции — 260 за сутки.

В Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли 288 человек — это тоже наименьшее количество с 19 марта.

В Иране отмечено минимальное за 50 дней число смертей пациентов с коронавирусом — 60 за сутки.

В Китае подтверждено 84 338 случаев заболевания. 77 474 человек выздоровели. 4 642 скончались. В Гонконге в третий раз за неделю не выявлено новых случаев коронавируса. А из больниц Ухани выписаны все пациенты, переболевшие COVID-19.

Обстановка в России

На 27 апреля в стране зафиксировано 87 147 заразившихся коронавирусом. За сутки – 6 198 новых случаев.

Выздоровели 7 346 человек (из них 579 з сутки).

Скончались 794 пациента (за сутки – 50).

Коронавирус в Краснодарском крае

За последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек.

Возраст заболевших – от полутора до 85 лет.

37 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в краевом центре. В том числе заразились три ребенка – полуторагодовалый, девятилетний и двенадцатилетний. Среди четырех заболевших в Сочи двое детей 7 и 13 лет.

Три случая подтвердились в Тимашевском районе, по два – в Лабинске и станицах Северской и Калининской, по одному в Абинском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Выселковском, Крымском районах и Армавире.

Таким образом, всего на Кубани подтвердилось 837 случаев заболевания COVID-19, в числе заразившихся 62 ребенка. Скончались 19 пациентов.

132 человека выздоровели и выписаны из больниц.

“Двадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ: пять в инфекционной больнице № 2 Сочи, четыре – в горбольнице Горячего Ключа, три – краевой больнице № 2, по два в СКИБ, Тихорецкой и Ленинградской ЦРБ, по одному в горбольнице №3 Краснодара и Лабинской ЦРБ”, – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

На 27 апреля в медорганизации края обратился 2501 человек с подозрением на коронавирус, из них 303 ребенка. В стационарах остаются 1267 граждан, включая 129 детей.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 8741 житель, в том числе 193 ребенка.

Как пишет краевой оперштаб, Роспотребнадзором проведено 25895 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, лабораториями Минздрава – 42481, из них 1522 за последние сутки.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкой, Кущевской, Динской и поселка Кабардинка находятся в общей сложности 1064 человека. Их состояние в норме.