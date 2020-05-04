Коронавирус на 4 мая: мир, Россия, Кубань, Динской район (видео)

По данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру коронавирусом заразились более 3,5 млн человек. Чуть меньше чем две недели назад, 21 апреля, сообщалось о 2,5 млн случаев заболевания.

На 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли от ее осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

В России на 4 апреля заразились коронавирусом 145 268 человек. Из них +10 581 за сутки.

18 095 пациентов выздоровели (+1 456 за сутки). 1 356 человек умерли (+76 за сутки).





Краснодарский край оказался на 10-м месте по России. На 4 апреля на Кубани зафиксировано 96 новых случаев заражения.

Из них семь завозных – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими.

Среди пациентов 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей в Краснодаре, Щербиновском, Белореченском и Апшеронском районах. Возраст заболевших от 4 до 84 лет.

37 новых случаев зафиксировано в краевой столице, 11 человек в Апшеронском районе, 8 в Щербиновском районе и 7 в Сочи. По четыре человека подтверждено в Усть-Лабинском и Ейском районах, по три в Северском и Крымском районах. По два случая зафиксировано в Геленджике, Калининском, Тихорецком, Белореченском и Динском районах. По одному в Армавире и Новороссийске, а также Отрадненском, Красноармейском, Павловском, Кущевском, Лабинском, Белоглинском и Кавказском районах.

Всего на 4 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1340 человек, в том числе 83 детей. 409 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 37 за последние сутки. Скончался 21 человек.

“Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, в инфекционной больнице № 2 Сочи, в Краснодарской горбольнице №3, в Лабинской и Усть-Лабинской ЦРБ, краевой клинической больнице №2”, – сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В медорганизации края с подозрением на коронавирус обратился 4081 человек, из них 492 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2000 человек, включая 146 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 10023 человека.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Анапы, Туапсе и Армавира, а также станиц Голубицкой, Кущевской, Динской и поселка Кабардинка размещены в общей сложности 1813 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзором проведено 28899 лабораторных исследований на COVID-19, лабораториями Минздрава – 60687 исследований, в том числе 2028 за последние сутки.

На Кубани умер болевший коронавирусом пациент. В регионе это 21 летальный случай от новой инфекции.

52-летний мужчина работал водителем в Лабинской центральной районной больнице. 18 апреля у пациента поднялась температура до 39 градусов, однако он не стал обращаться за медицинской помощью.

21 апреля мужчина был доставлен в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Он также страдал ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.

Исследования на Covid-19 показали положительный результат. 29 апреля состояние пациента ухудшилось, больной был переведен на ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.





По информации Динской ЦРБ, в нашем районе на 4 мая под наблюдением находятся 92 человека. У 23 человек срок изоляции окончен. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев не зарегистрировано.

“Сегодня 1 человек направлен в госпиталь Красноармейской ЦРБ с подозрением на инфицирование. Лабораторного подтверждения пока не получено. Все контактировавшие с пациентом лица находятся под контролем”, – пояснили медики.