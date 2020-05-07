Коронавирус. Обстановка на 7 мая в Динском районе. Данные по поселениям

На 7 мая, зарегистрировано ещё 2 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией у жителей Динского района.

Граждане проходили обследование по месту своей работы в городе Краснодаре после контакта с зараженным. Пациенты проходят лечение в одном из медицинских учреждений города Краснодара. По месту жительства ни с кем не контактировали, так как находились на изоляции с момента первичного контакта с зараженным.

Под медицинским наблюдением находятся 64 человека. Контрольные мероприятия завершены для 15 человек.

Из инфекционного госпиталя Красноармейской ЦРБ в связи с выздоровлением выписан пятый пациент – житель Динского района.

Вчера из обсерватора станицы Динской выехали граждане, находившиеся там на карантине. Сейчас обсерватор пуст, люди разъехались в населенные пункты края после 14-дневной изоляции.

“В структурных подразделений больницы продолжается обработка территории лечебных учреждений специальными дезинфицирующими средствами. Очередной раз благодарим руководителя ветеринарного Управления Орлову Наталью Николаевну за безвозмездно проведенные санитарные мероприятия”, - отметили медики района.

По данным Динской ЦРБ, на 7 мая в районе под наблюдением врачей находится 64 жителя. За последние сутки на контроль взято 5 человек, снято с контроля 15 человек.

“В Краснодаре выявлено 2 новых случая заражения граждан, имеющих прописку в Нововеличковском сельском поселении, они прошли обследование на COVID19 в городских больницах, и результаты инфицирования коронавирусом подтвердились. По месту прописки они ни с кем не контактировали.

Всего с начала эпидемии по Динскому району зарегистрировано 20 граждан с подтвержденным диагнозом COVID19: из них 9 было направлено в Красноармейский госпиталь врачами Динской ЦРБ, 11 человек прошли обследование по месту работы или учебы в Краснодаре.

На сегодняшний день 7 наших жителей находятся в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ, 9 человек проходят лечение в больницах города Краснодара.

Количество выписанных в связи с выздоровлением жителей не изменилось - их по-прежнему четверо”, - сообщили в администрации Динского района.

По поселениям случаи распределились так: