Коронавирус. Ситуация на 24 апреля. Кубань стала 6-й в России

В мире на 24 апреля зафиксировано 2 726 759 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

191 084 человека умерли, 749 888 выздоровели, 58 727 находятся в тяжелом состоянии. Как и раньше, на первом месте остается США, за ними следуют пять западноевропейских стран, а Россия замыкает десятку.

За последние сутки в России выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне (23 апреля) подтверждено 4774 новых случая. Всего 68 622 человека на территории нашей страны являются зараженными коронавирусом.

5 568 человек выздоровели (за сутки -– 677). 615 пациентов умерли (+60 за сутки).





Краснодарский край оказался на 6 месте по количеству заболевших.

На Кубани подтверждены 84 новых случая коронавируса.

В числе заболевших пятеро несовершеннолетних – двое в Сочи 3 и 17 лет, 11-летний ребенок в Новороссийске, тринадцатилетние подростки в Краснодаре и Кореновском районе.

40 новых случаев зафиксировано в столице Кубани, 7 – в Сочи, 5 – в Тимашевском и Тихорецком районах, по 4 в Новороссийске, Ейске и Щербиновском районе, 3 – в Кореновском районе, по два в Калининском и Динском районах, по одному в Армавире, Красноармейском, Темрюкском, Абинском, Каневском и Славянском районах, Туапсе и Анапе. Старшему пациенту 84 года.

Таким образом, на сегодня в регионе 623 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Шестнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них пять в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, Лабинской и Красноармейской райбольницах, горбольнице Горячего Ключа", – сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

118 граждан выписаны с выздоровлением, из них 18 детей. В том числе за последние сутки – 14 человек.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 8041 кубанец, включая 387 детей.

В обсерваторах размещены 778 человек: 409 в Сочи, 114 в Анапе, 103 в Краснодаре, 82 в поселке Кабардинка, 23 в Туапсе, 21 в станице Динской, 11 в станице Кущевской, 9 в Армавире, 6 в станице Голубицкой. Их состояние в норме.

Всего на сегодня в медорганизации края обратилось 2253 человека с подозрением на коронавирус, из них 255 детей. В стационарах продолжают лечение 1210 граждан, в том числе 94 ребенка.

Роспотребнадзором проведено 24621 исследование на коронавирус, лабораториями Минздрава – 36157, в том числе 2409 за последние сутки.

В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с диагнозом "коронавирус".

На сегодняшний день в регионе от этой инфекции скончались 18 человек.

72-летняя женщина находилась на лечении в Ейской ЦРБ в связи с бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. 17 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Пациентка была переведена в реанимацию Ленинградской ЦРБ с двухсторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.



Второй смертельный случай зафиксирован в Краснодаре. 81-летняя женщина страдала ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, органическим расстройством личности, хроническим вирусным гепатитом и хронической болезнью почек. 20 апреля тест на коронавирус показал положительный результат. Женщина была переведена в реанимацию городской клинической больницы № 3, спасти ее не удалось.



“На сегодняшний день в крае зафиксировано 18 летальных исходов: пять в СКИБ, четыре в горбольнице № 3 г. Краснодара, по два случая в краевой больнице № 2, Лабинской ЦРБ и Ленинградской ЦРБ, по одному случаю в инфекционной больнице № 3 Новороссийска, Усть-Лабинской ЦРБ и Ейской ЦРБ”, – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.