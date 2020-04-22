Коронавирус. Ситуация в мире, стране, крае на 22 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире на 22 апреля достигло 2 564 038 человек. Пандемия охватила 185 стран.

За все время скончались 177 424 инфицированных, еще 681 824 вылечились.

В России на 22 апреля зарегистрировано 57 999 случаев заболевания (5 236 человек за последние сутки).

4 420 пациентов выздоровели (547 за сутки). 513 человек умерли, из них 57 – за последние сутки.

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса.

Среди заболевших 11 женщин и 9 мужчин. Возраст пациентов – от 20 до 84 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими.

13 новых случаев заражения подтверждены в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.

Всего на Кубани 481 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 37 детей. 88 человек выписаны с выздоровлением.

“Двадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких: 11 в инфекционной больнице № 2 Сочи, три человека в Тихорецкой ЦРБ, по два в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по одному в СКИБ и горбольнице Горячего Ключа. Зафиксированы 11 летальных исходов”, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В медицинские организации региона обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 2096 человек, в том числе 213 детей. Продолжают стационарное лечение 1188 человек, из них 70 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 6397 человек.

Лабораториями Роспотребнадзора проведено 23728 исследований, лабораториями регионального Минздрава – 30980 исследований.

В обсерваторах находится 531 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.