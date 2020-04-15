Коронавирус. Ситуация в мире, стране, крае. Заболевший в районе

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 апреля зараженных в мире 1 982 281. 126 722 человека скончались, 487 471 выздоровел.

В России на сегодня 24 490 человека заразились COVID-19 (+3 388 за сутки), 1694 выздоровели, 198 скончались.

В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Возраст пациентов – от 4 до 76 лет.

Коронавирус подтвердился у двенадцати человек в Краснодаре, четырех – в Сочи, трех – в Кореновске. По одному случаю зафиксировано в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской.

Среди пациентов пятилетний ребенок в Краснодаре, четырехлетний в Сочи и 13-летний в Кореновске.

Установлено, что граждане находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией.

Таким образом, COVID-19 подтвердился в крае у 239 человек. Три пациента скончались.

– Одиннадцать заболевших находятся в тяжелом состоянии – четыре в инфекционной больнице № 2 Сочи и шесть в краснодарской СКИБ, один в Лабинской ЦРБ. 99 человек в состоянии средней тяжести. Сорок пациентов выписаны с выздоровлением, – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

На 15 апреля в медучреждения Кубани обратились в общей сложности 1028 человек с подозрением на новый коронавирус, в том числе 168 детей. В стационарах остаются 424 пациента, из них 67 детей.

По месту жительства под наблюдением врачей поликлиник находятся 3298 жителей.

В обсерваторах изолированы 215 граждан – 41 в Краснодаре, 169 в Сочи, пять в станице Голубицкой. Их состояние в норме.

Роспотребнадзором проведено 21242 исследования на COVID-19, лабораториями Минздрава – 15684, в том числе 2117 за последние сутки.

В Динском районе 52 человека находятся под наблюдением, 11 сняты с него, 22 взяты на контроль, 1 человек госпитализирован.

Подробная информация по обстановке в районе выясняется.