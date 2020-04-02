Коронавирус. Сводка на 2 апреля в районе и стране

На 2 апреля инфицированных в Динском районе не выявлено. Под наблюдением находятся 123 жителя, 21 человек снят с контроля изоляции.

Журналист «РВС» связалась с заместителем оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Александром Фисун. Он рассказал, что все фиксируется в лабораториях, данные передаются во все необходимые структуры на уровне края и России. Вся информация в дальнейшем обнародуется в официальных источниках. Поэтому скрыть сведения о зараженных невозможно. Специалист напомнил, что за распространение ложных слухов о заболевших коронавирусом предусматриваются уголовная ответственность и штрафы.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.

Количество новых зараженных за последние сутки по регионам:

Москва – 595;

Московская область – 43;

Санкт-Петербург – 22;

Нижегородская область – 13;

Ленинградская область – 11;

Республика Дагестан – 10;

Калининградская область – 7;

Пермский край – 7;

Ставропольский край – 5;

Оренбургская область – 5;

Свердловская область – 5;

Республика Бурятия – 5;

Красноярский край – 5;

Липецкая область – 4;

Мурманская область – 4;

Ростовская область – 4;

Иркутская область – 4;

Вологодская область – 3;

Калужская область – 2;

Республика Коми – 2;

Республика Северная Осетия – 2;

Республика Башкортостан – 2;

Республика Марий Эл – 2;

Самарская область – 2;

Ямало-Ненецкий АО – 2;

Омская область – 2;

Белгородская область – 1;

Республика Адыгея – 1;

Алтайский край – 1.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек (данные на 10.30 2.04.2020 г.).