Коронавирус. Сводка на 2 апреля в районе и стране
На 2 апреля инфицированных в Динском районе не выявлено. Под наблюдением находятся 123 жителя, 21 человек снят с контроля изоляции.
Журналист «РВС» связалась с заместителем оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Александром Фисун. Он рассказал, что все фиксируется в лабораториях, данные передаются во все необходимые структуры на уровне края и России. Вся информация в дальнейшем обнародуется в официальных источниках. Поэтому скрыть сведения о зараженных невозможно. Специалист напомнил, что за распространение ложных слухов о заболевших коронавирусом предусматриваются уголовная ответственность и штрафы.
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.
Количество новых зараженных за последние сутки по регионам:
Москва – 595;
Московская область – 43;
Санкт-Петербург – 22;
Нижегородская область – 13;
Ленинградская область – 11;
Республика Дагестан – 10;
Калининградская область – 7;
Пермский край – 7;
Ставропольский край – 5;
Оренбургская область – 5;
Свердловская область – 5;
Республика Бурятия – 5;
Красноярский край – 5;
Липецкая область – 4;
Мурманская область – 4;
Ростовская область – 4;
Иркутская область – 4;
Вологодская область – 3;
Калужская область – 2;
Республика Коми – 2;
Республика Северная Осетия – 2;
Республика Башкортостан – 2;
Республика Марий Эл – 2;
Самарская область – 2;
Ямало-Ненецкий АО – 2;
Омская область – 2;
Белгородская область – 1;
Республика Адыгея – 1;
Алтайский край – 1.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек (данные на 10.30 2.04.2020 г.).
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