Коронавирус. Сводка на 2 апреля в районе и стране

Коронавирус. Сводка на 2 апреля в районе и стране

Коронавирус. Сводка на 2 апреля в районе и стране

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4 часа назад Газета РВСДинской районКоронавирусКоронавирус в РоссииНовости Динского района

На 2 апреля инфицированных в Динском районе не выявлено. Под наблюдением находятся 123 жителя, 21 человек снят с контроля изоляции. 

Журналист «РВС» связалась с заместителем оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Александром Фисун. Он рассказал, что все фиксируется в лабораториях, данные передаются во все необходимые структуры на уровне края и России. Вся информация в дальнейшем обнародуется в официальных источниках. Поэтому скрыть сведения о зараженных невозможно. Специалист напомнил, что за распространение ложных слухов о заболевших коронавирусом предусматриваются уголовная ответственность и штрафы.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.

Количество новых зараженных за последние сутки по регионам: 

  • Москва – 595;

  • Московская область – 43;

  • Санкт-Петербург – 22;

  • Нижегородская область – 13;

  • Ленинградская область – 11;

  • Республика Дагестан – 10;

  • Калининградская область – 7;

  • Пермский край – 7;

  • Ставропольский край – 5;

  • Оренбургская область – 5;

  • Свердловская область – 5;

  • Республика Бурятия – 5;

  • Красноярский край – 5;

  • Липецкая область – 4;

  • Мурманская область – 4;

  • Ростовская область – 4;

  • Иркутская область – 4;

  • Вологодская область – 3;

  • Калужская область – 2;

  • Республика Коми – 2;

  • Республика Северная Осетия – 2;

  • Республика Башкортостан – 2;

  • Республика Марий Эл – 2;

  • Самарская область – 2;

  • Ямало-Ненецкий АО – 2;

  • Омская область – 2;

  • Белгородская область – 1;

  • Республика Адыгея – 1;

  • Алтайский край – 1.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек (данные на 10.30 2.04.2020 г.).

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