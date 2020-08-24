COVID-19 в районе. 28 новых заразившихся и двое умерших

Динская ЦРБ опубликовала в своем официальном аккаунте сведения о заболевших коронавирусом в районе с 17 по 23 августа.

За прошедшую неделю выявлено 28 человек с положительным результатом.

«К сожалению, на прошлой неделе пришла информация о двух жителях нашего района, умерших в краевых медицинских учреждениях от осложнений, связанных с инфекцией. Возраст умерших – 45 и 46 лет», – сообщили в медучреждении.

Всего за период пандемии в муниципалитете лабораторно подтверждено инфицирование 250 человек.

147 человек выздоровели, 98 больных продолжают лечение, 5 умерли.

«Возраст заболевших в последнюю неделю граждан – от 2 до 78 лет. Болеют преимущественно люди, осуществляющие трудовую деятельность. Основной источник инфицирования – пребывание в местах с большим скоплением людей, а также контакт с заболевшим родственником», – дополнили в ЦРБ.